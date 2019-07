Migranti | Seehofer prende in giro Salvini | ' Stai già twittando che siamo cattivi?'

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Le prese di posizione da parte dell'Italia dell'ultimo periodo, con i porti chiusi alle Ong, hanno sollevato un polverone importante a livello internazionale. Ecco perché il vertice di Helsinki dei Ministro dell'Interno europei può essere considerato un passaggio cruciale rispetto a quello che potrebbe essere un cambio di direzione nella gestione internazionale di un'emergenza che, ancora prima che politica, può essere considerata umanitaria. Le prime notizie che, però, provengono dalla Finlandia, non sembrano prefigurare un accordo facile tra le parti in causa. A margine dell'incontro ha fatto, infatti, notizia un siparietto tra il Ministro dell'Interno tedescoed il suo omologo italiano Matteo, rispetto alle frequenti dichiarazioni con cui il leader della Lega attacca Francia e Germania sul presunto disinteresse rispetto alla questionee non solo.ha ...

