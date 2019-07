Governo pubblica nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed inquinamento atmosferico

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il ministero della Salute hato ledisudied, aggiornamento ed integrazione di quellete nel 2013: si tratta di un documento rivolto a tutti coloro che si occupano della popolazione maggiormente vulnerabile in cui particolare attenzione viene rivolta alledisulla salute dove l'Italia ne rileva gli effetti più alti sulla mortalità giornaliera. Quando l'ambiente che ci circonda è troppo caldo l'organismo può attuare la sudorazione per favorire la dispersione delin eccesso ma in situazioni di rischio maggiore, come per esempio la forte umidità delle ultime settimane, può venirsi a creare un innalzamento della temperatura corporea che provoca un notevole stress al nostro corpo, con particolare ricaduta sul sistema cardiovascolare: ne è un esempio la disidratazione da perdite idriche, non ...

