Sono più fedeli gli utenti iOS o Android? La ricerca di BankMyCell conferma il trend

Quali Sono le emoji più utilizzate dagli utenti? La risposta da questo studio : In occasione del World emoji Day, Adobe ha pubblicato i risultati di una ricerca sull'utilizzo da parte degli utenti, stabilendo le più amate e le più utilizzate. L'articolo Quali sono le emoji più utilizzate dagli utenti? La risposta da questo studio proviene da TuttoAndroid.

Coppette mestruali : cosa Sono e come funzionano? Sono sicure? Più di assorbenti e tamponi? : Coppetta batte assorbente e tampone? Sembrerebbe di sì, almeno secondo la prima metanalisi sull’uso internazionale di Coppette mestruali, che ha incluso 43 studi e dati relativi a 3.300 donne. I risultati appaiono su ‘The Lancet Public Health’ e suggeriscono che si tratta di dispositivi riutilizzabili sicuri, che oltretutto producono perdite ematiche simili o inferiori rispetto ai prodotti usa e getta. Quattro fra gli studi ...

Per il Time il Principe Harry e Meghan Markle Sono tra i più influenti del web : Time ha stilato la classifica delle 25 persone più influenti su Internet e a sorpresa ha inserito anche i Duchi del Sussex grazie al loro account Instagram dai post lungimiranti e strategici per l'affermazione della loro immagine nel mondo. Il Principe Harry e Meghan Markle sono due dei volti più famosi del pianeta e il lancio del loro account Instagram @SussexRoyal lo scorso aprile ha dato loro una piattaforma per connettersi ...

Andrea Camilleri e la morte : “La accoglierò come un atto dovuto. Il giorno più felice della mia vita? E’ stato quando mi Sono sposato” : “Oggi non ho paura di niente, neanche della morte, con cui ho un buon rapporto, diciamo che ci rispettiamo… Nel momento della nascita, che non hai voluto e ti è stata imposta, ti danno il ticket in cui c’è tutta la tua vita, anche la morte. Accogliere la morte come un atto dovuto è saggezza“: lo dichiarava a Radio Capital, interrogato sul suo rapporto con la morte, Andrea Camilleri, scomparso oggi all’età di 93 ...

Isole Marshall nucleare - Sono più radioattive di Chernobyl : In alcuni punti delle Isole Marshall, e in particolare sull'atollo di Bikini, il livello di radiazioni è più elevato che a Chernobyl e Fukushima. È quanto hanno rilevato i ricercatori della Columbia University di New York con nuovi studi, appena pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences, in aggiunta a un'altra ricerca del 2016 sulla contaminazione radioattiva degli atolli del Pacifico nei quali gli ...

Chi Sono le celeb più pagate al mondo nel 2019 : la classifica : Bling Bling The post Chi sono le celeb più pagate al mondo nel 2019: la classifica appeared first on News Mtv Italia.

Clima : le acqua del Nord Adriatico Sono sempre più calde : L’acqua del Nord Adriatico, e in particolare la temperatura superficiale, è in aumento crescente nell’ultimo secolo. E’ quanto sostiene uno studio dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), con sede in Area Science Park, condotto grazie ad una serie di osservazioni effettuate nel porto di Trieste e pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Earth System Science Data. Le ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Agli Europei Under 20 ho ambizioni - ma Sono consapevole di essere la più giovane” : La Nazionale italiana Under 20 di Atletica è partita alla volta di Boras, città svedese dove sono in programma gli Europei: tra i 74 azzurrini in gara da giovedì, ben 17 hanno preso parte ai Mondiali dello scorso anno. L’Italia cerca la riconferma con tre atleti a podio a Grosseto nella scorsa edizione della rassegna continentale, ovvero Edoardo Scotti (oro con la 4×400, ma in Svezia avrà tre compagni diversi), Carolina Visca (argento ...

Ci Sono 2 milioni di contratti per diplomati e laureati. I più introvabili? Gli elettrotecnici : È tempo di scelte per i giovani diplomati che devono decidere se proporsi sul mercato del lavoro o proseguire il percorso di studi. Le tendenze della prima metà dell’anno...

Benji e Bella Thorne sempre più innamorati : come si Sono conosciuti : Benji e Bella Thorne uniti più che mai: il racconto del loro primo incontro Benji e Bella Thorne sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. Sui social le loro foto fanno milioni di like e tutti, specie i fan più affezionati, vogliono sapere di più sul loro rapporto oggi. Su come sia scoppiato […] L'articolo Benji e Bella Thorne sempre più innamorati: come si sono conosciuti proviene da Gossip e Tv.

Chi Sono le celeb più pagate degli ultimi dieci anni : La #Riccanza, quella da classifica The post Chi sono le celeb più pagate degli ultimi dieci anni appeared first on News Mtv Italia.

Un altro addio in The 100 6? Perché Raven o Murphy Sono più a rischio (video) : Nessuno è veramente al sicuro in The 100 6, e questa stagione ci ha dimostrato che ognuno potrebbe morire. Prima Shaw, che ha detto addio già nella première di stagione. Poi è stata la volta di Kane, con Henry Ian Cusick che ha confermato di aver lasciato la serie, in un episodio per certi versi controverso per il suo personaggio. Ancora una volta, il decimo episodio di The 100 6 potrebbe cambiare le carte in tavola per i nostri (sventurati) ...

I parossismi di Stromboli - gli esperti : “Sono le manifestazioni più pericolose del vulcano - insieme agli tsunami” : L’attività normale e persistente di Stromboli è occasionalmente interrotta da eventi esplosivi improvvisi e di alta energia chiamati parossismi Stromboliani. Questi fenomeni – come scrivono Massimo Pompilio, Antonella Bertagnini, Alessio Di Roberto – insieme agli tsunami rappresentano le manifestazioni più pericolose dell’attuale attività vulcanica a Stromboli. Il parossismo più recente, avvenuto il 3 luglio 2019, ha ...

Milano È Dove Mi Sono Persa di Mietta è una delle canzoni più potenti in un’estate di tormentoni loffi e inesistenti : La prima regola del Fight Club è non parlare mai del Fight Club. Conoscete già questo slogan. Non tanto grazie a quel gran bel libro di Palahniuk, ma più per bocca del Tyler Durden portato sugli schermi dalla coppia Ed Norton/ Brad Pitt tutti l'abbiamo sentita e, con buona probabilità, anche ripetuta in più occasioni, quando abbiamo voluto ironizzare su chi ci stava chiedendo conto di qualcosa di cui non volevamo parlare. Perché questa ...