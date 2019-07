Pronostico Flamengo vs Athletico Paranaense | Copa do Brasil 18-07-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 17 luglio 2019)do, ritorno dei quarti di finale, analisi edi, giovedì 18 luglio. Scopri la nostra previsione.si sfideranno al Maracana per la sfida di ritorno dei quarti di finale dellado. La gara d’andata è terminata 1-1:avanti dopo l’intervallo con Léo Pereira, pareggio al 65’ per i Rubro-Negro di Gabriel Barbosa.Ildi Jorge Jesus è partito bene in campionato, dove occupa la terza posizione a quota 23 a -3 dalla capolista Palmeiras. Nell’ultimo turno ha travolto il Goias per 6-1, inoltre, nelle scorse settimane si sono aggiunti alla rosa giocatori reduci da esperienze in Europa come Rafinha e Gerson. Al Maracana vincono da 8 partite di fila e dopo l’1-1 dell’andata appaiono i favoriti per prenotare un posto nelle semifinali.L’Paranaese, ...