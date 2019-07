Presentazione De Ligt Juventus | diretta streaming | tv e orario Dove vederla

termometropolitico

(Di mercoledì 17 luglio 2019)De, tv eMatthijs Deè arrivato nella serata di ieri martedì 16 luglio a Torino, ad accogliere il 19enne difensore ex Ajax all’aeroporto di Caselle un centinaio di tifosi entusiasti.De: visite mediche e“Ciao bianconeri, sono Dee sono felice di essere qui” il primo saluto video ai nuovi tifosi attraverso l’account Twitter in inglese della. Dopo la sua prima notte italiana, Deha sostenuto le visite mediche in mattinata; ora giro alla Continassa e incontro con Maurizio Sarri, nel pomeriggio la firma del contratto. Con tutta probabilità già domani giovedì 18 luglio si terrà laufficiale, l’appuntamento potrebbe slittare al massimo alla giornata di venerdì 19 luglio in previsione della partenza della squadra per il tour asiatico. Verrà ...

