Migranti trattati come bestie E la coop si teneva i contributi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli La Guardia di Finanza di Imperia ha sgominato un'associazione a delinquere che dietro il controllo "occulto" di unaerativa sociale, tratstatali destinati ai, trattando quest'ultimiLaerativa sociale trattava i, dando loro da mangiare polmoni e altre frattaglie di pollo, il tutto per trattenere, a detta dell’accusa, dal 50 al 70 per cento deistatali. Un circolo vizioso, che andava avanti da circa un anno e al quale è stata messa la parola fine, oggi, con un blitz della Guardia di Finanza, coordinato dalla Procura di Imperia, che ha portato all’arresto quattro persone. Tre gli indagati in stato di libertà, tra cui un alto funzionario all’epoca dei fatti in servizio alla Prefettura di Imperia, oggi trasferito a Torino. In manette sono finiti: Gianni Morra, 62 anni, residente a ...

