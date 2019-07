Madonna | Il suo nuovo video per ' Batuka' uscirà venerdì 19 luglio

Madonna : “Maluma? Ohh il suo alluce - gli leccherei ancora i piedi” : Oltre che del pop, Madonna è la regina della trasgressione. Lo confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue ultime dichiarazioni a iHeartradio. Incalzata dalle domande dell’intervistatore, la popstar non si è tirata indietro: “Com’era il suo alluce? Ohhh il suo alluce. Premetto che non era pianificato, non era scritto che io dovessi leccargli i piedi. Le cose spesso succedono e basta”. Il riferimento è alla controversa ...

Non era previsto ma leccherei ancora i suoi piedi! Madonna choc su Maluma : La collaborazione tra Madonna e Maluma è una delle più iconiche degli ultimi tempi. Lui è un sex symbol della musica mondiale e lei non si è lasciata sfuggire l'occasione di rilasciare dichiarazioni piccati sul videoclip. Madonna continua a essere una indiscussa regina del pop mondiale, non solo per la sua musica ma anche e soprattutto per il suo modo di essere, spesso sopra le righe e mai banale. Le ultime collaborazioni con ...

Madonna omaggia "Bella Ciao" nel suo album : 'Non farei mai scambio tra Trump e Salvini' : La regina del pop è tornata con un nuovo progetto discografico. Lo scorso 14 giugno Madonna, alias Veronica Ciccone, ha pubblicato il suo ultimo lavoro realizzato in studio, l'album dal titolo "Madame X". Un titolo criptico che rappresenta l'ultima impersonificazione della cantante: nel suo nuovo album infatti Madonna si trasforma in un agente segreto, che non ha un'identità specifica, diventando semplicemente "Madame X". Nel nuovo lavoro ...

Madonna e le mille «Madame X» del suo nuovo album : Madonna è così: o la ami o la odi. O riempi vita, spazi quotidiani e cucine di colori di suoi preziosi cimeli e pianifichi il prossimo live a Londra con l’amore della tua vita. Oppure piuttosto progetti una spedizione in Costa Rica, per poi farti comunque coinvolgere dal sound de La Isla Bonita, passata per caso in un chiringuito a Playa Conchal – rigorosamente vista oceano Pacifico. E in ogni caso, inevitabilmente, farti ammaliare dal suo ...

Depressa - non volevo più cantare! Madonna racconta il suo periodo buio : Quando nel novembre 2014 il singolo "Rebel Heart" fu hackerato e diffuso in rete settimane prima del lancio ufficiale, la popstar si sentì ferita dai commenti degli hater e violata come artista fino al punto di voler smettere di fare musica. In un’intervista esclusiva concessa al "New York Times", Madonna ha parlato del suo periodo buio, quando "Rebel Heart" è stato diffuso in rete settimane prima del rilascio ufficiale. La regina ...