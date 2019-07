Lucca: è morta Sofia, la 12enne colta da malore in piscina mentre era in vacanza con i genitori

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Èquesto pomeriggio all'Opa di MassaBernokopf, la bimba di 12 annida unsi trovava nellaidromassaggio dello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di, dove si trovava ininsieme ai genitori. La piccola, andata in arresto cardiaco, era stata subito soccorsa e rianimata dopo la tragedia, avvenuta lo scorso sabato mattina, ma le sue condizioni erano apparse già gravissime.I medici hanno fatto l'impossibile per salvare la vita della ragazzina, originaria di Parma. Questa mattina è stato registrato un nuovo peggioramento: da qui la decisione di avviare la procedura per la dichiarazione di morte cerebrale, che è durata sei ore. Alle 16 ne è stata stato dichiarato il decesso. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi, ma la procura ha acconsentito solo al prelievo delle cornee.