La nuova strada più ripida del mondo

Scoperta nuova cellula che aiuta il cuore a ripararsi : aperta la strada a nuove terapie : Una ricerca condotta su animali e su pazienti, pubblicata su “Immunity“, ha consentito di scoprire nel pericardio una nuova cellula con funzioni riparatrici, che contribuisce a guarire il muscolo cardiaco reduce da lesioni come nell’infarto. Lo studio si deve a scienziati e cardiologi della University of Calgary in Canada: gli esperti hanno isolato nel pericardio (sia di topi che di pazienti) la cellula si chiama ...

Nissan - Avvistata su strada la nuova Juke : La Nissan sta nascondendo agli occhi indiscreti la seconda generazione della Juke e per questo le foto spia della vettura sono un evento raro. La crossover, a suo tempo rivoluzionaria nello stile e nel posizionamento di mercato, sarà chiamata al difficile compito di ripetere il successo ottenuto fino a oggi. Il debutto potrebbe avvenire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma l'uscita in concessionaria è prevista per la primavera ...

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

La nuova Anas promessa da Danilo Toninelli e dai 5 Stelle si è persa per strada : Nella mega azienda di stato i grillini volevano cambiare tutto. Un anno dopo invece comandano sempre i soliti potenti. A spese dei cittadini. E alla vecchia guardia è subentrata una ancora più vecchia Il Movimento 5 Stelle si prende l'Anas: ecco cosa succede adesso" Danilo Toninelli, un ministro contro tutti (e soprattutto contro se stesso) "

Una giornata al 5G. Prova su strada (con incidente di percorso) della rete di nuova generazione : In Svizzera, primo Paese europeo ad abbracciare la rivoluzione, per assistere all’attivazione di un’antenna basata su tecnologia Ericsson. Toccando con mano il suo potenziale fra realtà e promesse, proprio mentre sta arrivando in Italia

Motori – nuova Ducati Streetfighter V4 - dalle corse alla strada il passo sarà brevissimo [GALLERY] : Ducati ufficializza l’arrivo nel 2020 dello Streetfighter V4, il tracciato della pikes peak international hill climb 2019 sarà il banco di prova della Nuova maxi naked di Borgo Panigale Ducati si sta preparando per la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb; in questa edizione, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, Carlin Dunne affronterà la cronoscalata più famosa del mondo in sella al prototipo dello Streetfighter ...

Motori – nuova Ducati Streetfighter V4 - dalle corse alla strada il passo sarà brevissimo : Ducati ufficializza l’arrivo nel 2020 dello Streetfighter V4, il tracciato della pikes peak international hill climb 2019 sarà il banco di prova della Nuova maxi naked di Borgo Panigale Ducati si sta preparando per la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb; in questa edizione, che prenderà il via il prossimo 30 giugno, Carlin Dunne affronterà la cronoscalata più famosa del mondo in sella al prototipo dello Streetfighter ...

nuova Ferrari SF-90 STRADALE - come lei nessuno mai : Con la SF90 STRADALE, la Ferrari offre la prima vettura Hybrid della sua storia. Una supersportiva con il cavallo rampante rigenerato da Nuova energia, una spinta elettrificata che vanta dei record e risultati eccezionali. Ferrari inaugura una Nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) di serie, la sf90-STRADALE: è stato creato un sito dedicato: sf90STRADALE.com. La ...