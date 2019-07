Fondi russi | blitz Finanza in proprietà di Vannucci e Meranda | inchiesta sulla Lega si

Lega : Pd porta caso Russia in Ue - Bonafè ‘commissione su Fondi a sovranisti’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione, fino alla costituzione di una commissione speciale”. Lo dice l’europarlamentare Pd, Simona Bonafè , all’Adnkronos sulla richiesta di porta re il Russia gate alla prossima plenaria a Strasburgo. Una richiesta avanzata oggi dai dem al gruppo dei Socialisti e Democratici.Non solo affrontare la questione davanti ...

Fondi russi alla Lega - Conte provoca Salvini : “Parlamento è sacro - se chiama io rispondo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , riferirà in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega e provoca sulla questione il suo vice, Matteo Salvini : "Mi è stato chiesto di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiama no, il governo risponde con trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini. Ho una concezione sacrale del Parlamento".Continua a leggere

Il Pd porta in Europa il caso dei Fondi russi alla Lega : Il caso dei fondi russi che sta coinvolgendo la Lega di Matteo Salvini potrebbe arrivare ufficialmente sui tavoli europei. La proposta di aprire la discussione nell’aula di Strasburgo è stata fatta d alla de Lega zione del Pd al gruppo ‘Socialisti e Democratici’ in una riunione all’ Europa rlamento questo pomeriggio, apprende Huffpost. E’ stata accolta a larga maggioranza e dovrebbe essere approvata nei prossimi ...

Lega e Fondi russi - Salvini : non riferisco su fantasie. Conte : il 24 sarò io in Aula : Salvini ribadisce il suo fermo "no" a qualunque ipotesi di riferire in Parlamento della vicenda sui fondi della Lega e i viaggi in russia. «Non riferisco sulla fantasia»,...