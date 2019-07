Dl Sicurezza bis | caos in commissione “Romano Pd ha detto a Businarolo 5s che non

Dl Sicurezza bis - Trenta attacca Salvini : “Contrario a fondi per pagare straordinari ai militari” : Nuovo scontro tra il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Secondo Trenta, il Viminale sarebbe contrario a un emendamento al decreto sicurezza bis che prevede lo stanziamento dei fondi per pagare gli straordinari ai militari dell'operazione Strade sicure. Ma la Lega nega: "Non ci risulta".Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis - Trenta a Salvini : “Viminale vuole bocciare straordinari per militari di Strade sicure” : La ministra Elisabetta Trenta contro il collega al Viminale Matteo Salvini e, questa volta, non per la gestione dei porti, ma per gli straordinari ai militari di Strade sicure. A pochi giorni dal vertice chiarificatore tra i due, alla presenza dello stesso Giuseppe Conte, tornano le tensioni tra i due membri del governo. La titolare del dicastero alla Difesa attacca infatti il leader leghista per un emendamento al Decreto sicurezza bis che, ...

Salvini minaccia la crisi. E si sblocca lo stallo sul decreto Sicurezza bis : Matteo Salvini arriva a minacciare la crisi di governo. E dopo una nuova mattinata di tensione alle stelle, si sblocca l'impasse sul decreto sicurezza bis. Il "problema politico serio" viene risolto, proprio mentre Lega e 5 stelle continuano a darsele di santa ragione, con accuse reciproche che coinvolgono, come già successo giovedì, anche il presidente della Camera Roberto Fico. Proprio la terza carica dello Stato contribuisce a ...

Dl Sicurezza bis - la spunta Salvini : riammessi gli emendamenti della Lega : La Lega può festeggiare: riammessi gli emendamenti che riguardano i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il ministero...

Decreto Sicurezza bis - riammessi tutti gli emendamenti. Salvini : "Vittoria" : Aggiornamento - Matteo Salvini canta "Vittoria su tutta la linea! Grazie all'insistenza della Lega, sono stati riammessi tutti gli emendamenti a favore di polizia e vigili del fuoco al Decreto Sicurezza bis". Così su Facebook il vicepremier esulta dopo il complicato passaggio di oggi: "In Parlamento ci sono stati un po' di problemi su emendamenti che riguardavano la polizia di Stato e i vigili del fuoco, ma per fortuna si è ...

Dl Sicurezza bis - c'è l'accordo sugli emendamenti : Accuse, repliche, minacce e frenate sul dl Sicurezza Bis. Così si è consumata buona parte dell'ennesima giornata di tensioni tra Lega e M5s che si disputavano la primogenitura di alcuni emendamenti al decreto, a favore di polizia di Stato e vigili del fuoco

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - accordo Lega-M5S sull’aumento delle ore di straordinario dei Vigili del fuoco : Il presidende Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti al dl Sicurezza bis: riammessi quelli che riguardano la Polizia di stato e Viminale. Confermata invece inammissibilità norme su Vigili del fuoco e polizia locale. Salvini insiste: "O c'è il pacchetto completo oppure e' un grosso problema per il governo".Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. Carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Roberto Fico riammette gli emendamenti al Dl Sicurezza bis sulla polizia : Il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto ai ricorsi presentati sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis: riammessi tutti quelli che riguardano la polizia di stato e il ministero dell’Interno. Confermata invece l’inammissibilità delle norme sui vigili del fuoco e polizia locale, che possono essere inserite nel ddl sulla polizia locale approvato ieri dal Cdm. E’ il contenuto della lettera che Fico ha inviato ...