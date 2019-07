Urla, piatti e cibo tirati in aria! La cantante Elisa Tovati impazzita al ristorante

(Di martedì 16 luglio 2019) A guardare il video, che sta impazzando su internet, gli ingredienti per un film ci sono davvero tutti... poi, strattonate, gente che prova a separare. E protagonista è niente di meno che unainternazionale. Che subito ha dato spiegazioni alquanto particolari e che non convincono per nulla. Stiamo parlando di, popstar, compositrice e attrice. Più di dieci apparizioni al cinema, quasi una ventina invece nelle serie tv francesi, più cinque album studio. Di cui uno uscito per Universal Music France proprio nel 2019. Ed è proprio per un singolo qui contenuto cheavrebbe fatto questa scenata. Il video però sembra troppo naturale per essere finzione: laè una vera furia, si alza al tavolo dele inizia a dirle di tutti i colori senza riuscirsi a controllare. Tutti si alzano in piedi, qualcuno addirittura scappa, di certo nessuno riesce a credere a quello che ha davanti.Subito qualcuno ha l’idea di riprendere il tutto con un cellulare. Ed ecco chefinisce in rete, dove diventa virale e ancora tiene banco sui social. E ha costretto l’attrice ea chiarire la situazione: “In realtà stavamo girando il mio nuovo video in questo. Nella canzone ‘The Machine’, denuncio la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti. In questo momento, quando fai canzoni o varietà francesi e hai più di quarant’anni, specialmente se sei una donna, i media, i social network e talvolta le case discografiche ti fanno capire che hai superato la data di scadenza”.