Traffico Roma del 16-07-2019 ore 17 : 00 : A CENTOCELLE PER INCIDENTE CODE SU VIA MARCO PAPIO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO PERASSI E VIA GREGORIO VII VERSO IL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DI TORRE ROSSA FORTI RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA FRANCESCO MARCONI CODE NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE SULLA TANGENZIALE EST Traffico INTENSO E ...

Traffico Roma del 16-07-2019 ore 14 : 30 : C’E’ MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA MASSAROSA IN UCITA DA Roma E DA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE SISTO E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO. CI SPOSTIAMO A MOSTACCIANO DOVE IL Traffico ...

Traffico Roma del 16-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CENTRO. STESSA SITUAZIONE IN VIA PO NEI PRESSI DI VIA GREGORIO ALLEGRI. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IN PROSSIMITA’ DI VIA FIUMALBO ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIALE ...

Traffico Roma del 16-07-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI CASTEL DI GUIDO PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DEL CAMPO BOARIO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE OSTIENSE. STESSA SITUAZIONE IN VIA OSTIENSE IN PROSSIMITA’ DI VIA FIUMALBO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA NEI PRESSI ...

Traffico Roma del 16-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E VIA CASAL DEL MARMO VERSO IL CENTRO CITTA’. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 16-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...

