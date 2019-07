Opg | “dopo la chiusura troppi falsi pazienti psichiatrici spediti nelle Rems Diventa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Chiusi gli ospedaligiudiziari (opg), è scoppiato un mezzo pasticcio. I casi che prima finivano in un unico contenitore indifferenziato, oggi vengono a galla in tutta la loro complessità creando talvolta dei cortocircuiti. Come quello dei malati mentali autori di reato parcheggiati in carcere in attesa di un posto liberoresidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (le, strutture di carattere sanitario che hanno sostituito l’opg, struttura di tipo detentivo). Oppure di quelli che anziché essere presi in carico dai servizi sul territorio vengono impropriamente, che così si ingolfano, da magistrati che con un po’ troppa disinvoltura ne riconoscono la “pericolosità sociale”, requisito necessario per entrarci. O, ancora, il caso recentissimo dei detenuti senza vizio di mente, quindi “sani”, che accusano un disadattamento al carcere e ...

