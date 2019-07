Juventus | Rabiot si racconta | “Vi svelo che tipo di giocatore sono”

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) “Ho scelto la Juve con l’obiettivo di migliorare, di raggiungere un livello superiore“. Adrientorna a parlare dopo la presentazione ai bianconeri di qualche giorno fa. Il centrocampista questa volta siai microfoni diTv: “Sono davvero molto contento di essere qui. La Juve è un grande club, con prestigio e storia. Questo è il posto migliore in cui migliorare, farlo giocando insieme ad eccellenti giocatori sarà speciale per il mio sviluppo e per continuare ad imparare. Sono una cui piace fare un po’ di tutto ma, se dovessi descrivere me stesso, direi che sono unoffensivo, un calciatore box-to-box. Non vedo l’ora di iniziare a giocare“.L'articolosi: “Vichedisono” CalcioWeb.

