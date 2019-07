Governo e Parlamento | tutti i numeri di giugno 2019

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al Governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

Occupata aula del parlamento a Hong Kong. Governo accusa : usata violenza estrema : I manifestanti hanno occupato l'aula del parlamento di Hong Kong, scrivendo slogan sui muri in legno con lo spray: sul podio, in base alle immagini circolate sui social media, e' tornata a sventolare la vecchia bandiera coloniale britannica. Diversi striscioni sono stati aperti nell'aula: "Nessuna violenta rivolta, solo un violento regime", recita uno tra i piu' grandi esposti, mentre ci sono piu' persone, tutte dotate di mascherine e caschi, ...

Georgia - scontri davanti al Parlamento - 240 feriti. Il Governo : “Dietro c’è la Russia”. Ma Mosca accusa i radicali politici : scontri violenti tra manifestati e forze dell’ordine davanti al Parlamento della Georgia, a Tbilisi. Si contano circa 240 feriti, tra cui 80 poliziotti. La scorsa notte, migliaia di dimostranti hanno tentato due volte di fare irruzione nelle sede dell’assemblea nazionale. La polizia li ha respinti verso il viale Rustaveli utilizzando pallottole di gomma, gas lacrimogeni e idranti. I protestanti chiedono le dimissioni del ...

Camera - Fico scrive a Conte : “Troppi decreti alterano rapporto tra Governo e Parlamento - alimentando le tensioni” : “Garantire condizioni più equilibrate nell’esercizio della potestà legislativa fra governo e Parlamento” è l’obiettivo che conclude la lettera sull'”ingolfamento” dei decreti legge inviata dal presidente della Camera Roberto Fico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Mi riferisco – scrive Fico – agli effetti che l’adozione dei decreti dispiega sulla programmazione e sull’ordinato svolgimento ...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Governo - la maggioranza si spacca su Rai e Radio Radicale : in Parlamento salta l'intesa Lega-M5S : La maggioranza si spacca simultaneamente in due commissioni: quella di Vigilanza Rai e quella Bilancio. salta l'accordo tra Lega e M5S sia per quanto riguarda il presidente Rai Marcello Foa che...

Gli 83 grillini che sono i migliori alleati di Salvini. Manovre in Parlamento : il possibile nuovo Governo : I 5 stellesaranno i migliori alleati di Matteo Salvini. Pur di non andare a elezioni anticipate che per i grillini sarebbe un disastro, sono disposti a tutto. La classe dirigente pentastellata, infatti, vuole tenersi il più possibile la poltrona e se si andasse al voto, sarebbe spazzata via dalla re

Conte ha ammesso fallimento - riferisca in Parlamento! Il Pd invoca la crisi di Governo : Dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd va all'attacco e parla di crisi di governo già avviata. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte di riferire in Parlamento. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, sostiene che il presidente del Consiglio "ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo".