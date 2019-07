Doctor Who 12 conferma il ritorno di villain storici e un viaggio nel passato per una

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019)Who 12 è ancora in produzione, ma le prime news sono incoraggianti. L'undicesima stagione ha segnato uno stacco rispetto alla tradizione, non solo per l'arrivo di un Dottore donna (per la prima volta nella storia della serie TV), ma anche per aver introdotto una trama con nuovi mostri e senza gliDaleks.Who 12 vedrà perciò ildi alcuni iconicis. Dopo l'annuncio degli Judoon, presenti in alcuni episodi della nuova stagione, anche i Cybermen faranno il loro debutto nell'era di Chris Chibnall e Jodie Whittaker. L'ultima volta li abbiamo visti allearsi con le incarnazioni del Maestro, causando la rigenerazione del Dottore di Peter Capaldi e la tragica morte della sua companion, Bill Potts. Dopo l'accoglienza mista ricevuta nell'undicesima stagione,Who 12 sembra perciò tornare alle origini e i fan respireranno un'atmosfera familiare, più ...

