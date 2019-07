Amazon | dipendenti di tutto il mondo in sciopero nei Prime Day Chiedono equità salariale

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il 15 luglio è stato il primo dei due giorni di “offerte imperdibili” di, gliDay, e proprio in questa occasione idel colosso dell’e-commerce diilhanno scelto di scioperare. Con loro i sindacati stanno avanzando a livello globale tramite la Uni GlobalAlliance la richiesta di un adeguamento degli stipendi in relazione alla produttività aziendale, visto che, solo nel primo semestre del 2019,ha raggiunto un utile record di 3,2 miliardi di euro. Il gruppo conta oltre 600.000inil, di cui circa 100.000 in Europa e 9.000 solo in Italia. Negli Stati Uniti, alle rimostranze per le condizioni lavorative e salariali si sono unite quelle dei numerosiextracomunitari, cheall’azienda di interrompere i legami con le agenzie governative che si occupano di individuare gli ...

