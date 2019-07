Veronica Mars non potrà dire parolacce nel revival | la censura preventiva e insensata di

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019)e tutti gli altri personaggi deldella serie, in arrivo su Hulu il 26 luglio, non potranno. E in particolare non potranno dirne una: "fuck!" ("ca**o"). Come riporta TvLine, che aveva già anticipato il sospetto dellasultargato Hulu, la piattaforma streaming ha messo nero su bianco la sua richiesta di proibire ad ogni personaggio della serie di proferire. Né a, né ai personaggi che le gravitano intorno in quel di Neptune, è consentito per contratto di pronunciare la parola "fuck" e di conseguenza anche altresimili. Qualcosa di fuori dal tempo, considerando anche che si tratta di una serie d'azione e che il personaggi della Bell, ormai, non è più quello di un'adolescente inquieta ma di un'investigatrice privata professionista ormai trentenne. Eppure il creatore Rob Thomas, che ha scritto gli ...

OptiMagazine : #VeronicaMars non potrà dire parolacce nel revival: la censura preventiva e insensata di Hulu… - hurtndstrong : Ma ci rendiamo conto che fra un po’ esce la quarta stagione di Veronica Mars composta da 4 episodi? No perché io non vedo l’ora - hughprentice : Reassisti Veronica Mars - 1x14 - Mars vs. Mars -