Tour de France – Van Aert vince in volata la 10ª Tappa | beffato Elia Viviani sul traguardo

Tour de France 2019 - risultato e classifica della decima tappa Saint-Flour-Albi : Wout Van Aert beffa Viviani allo sprint. Alaphilippe al giorno di riposo in maglia gialla : E’ stata una delle tappe più intense del Tour de France 2019 quella di oggi da Saint-Flour ad Albi. A 35 km dal traguardo la corsa è letteralmente scoppiata a causa di un ventaglio che ha spaccato il gruppo. A contendersi la vittoria una cinquantina di corridore, il più bravo è Wout Van Aert che ha superato di pochissimi centimetri Elia Viviani. Ordine d’arrivo Saint-Flour-Albi 1 Wout VAN Aert 88 TEAM JUMBO – VISMA 04H 49′ ...

Tour de France 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte il 17 luglio con la Albi-Toulouse. Percorso - altimetria - orari e programma : Siamo arrivati al giro di boa del Tour de France 2019. domani i corridori potranno rilassarsi, visto che è in programma il primo giorno di riposo. Mentre mercoledì 17 luglio torneranno in scena i velocisti, che si sfideranno nei 167 km di questa undicesima tappa da Albi a Toulouse. È una frazione senza alcun tipo di grande difficoltà altimetrica. Gli unici due GPM di giornata sono la Côte de Tonnac, un 3^ categoria di 3,6 km al 4,9%; e poi ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai : fuga ormai spacciata - 10tappa : Diretta Tour de France 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore della 10tappa Saint Flour-Albi di 217,5 km, oggi lunedì 15 luglio,.

Tour de France – Torna lo spettro del doping : dalla ‘bevanda miracolosa’ della Jumbo-Visma all’Aicar : dalla ‘bevanda miracolosa’ del team Jumbo-Visma alla possibile presenza dell’Aicar: il De Telegraaf porta alla luce la possibilità che nel corso del Tour de France vengano usate sostanze dopanti Mentre è in corso di svolgimento la decima Tappa del Tour de France, quella che precede la sosta, il De Telegraaf riporta alcune notizie particolarmente allarmanti per gli appassionati di ciclismo. Sulla Grande Boucle Torna ad ...

Tour de France – Il sorriso del guerriero - De Marchi rassicura i fan dopo la terribile caduta : “quando la vita ti offre limoni…” : De Marchi sorride dal lettino d’ospedale: le parole rassicuranti del ciclista italiano dopo la terribile caduta di ieri al Tour de France Tanta paura ieri per Alessandro De Marchi: il corridore della CCC Team è stato protagonista di una terribile caduta nella nona tappa del Tour de France. Trasportato immediatamente all’ospedale, al ciclista italiano è stato diagnosticato la frattura della clavicola sinistra, di una costola e ...

Doping al Tour de France - Aicar sciolto nelle borracce in corsa : L?ombra del Doping ancora una volta torna sul ciclismo e lo fa coinvolgendo la corsa più importante al mondo: il Tour de France. Questa mattina la notizia dell?utilizzo di una...

Tour de France 2019 - Come sta Alessandro De Marchi? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni : Alessandro De Marchi, ciclista della CCC ieri ha abbandonato il Tour de France a causa di una brutta caduta patita nel corso della nona tappa, in seguito alla quale si è reso necessario il suo ricovero in ospedale a Saint-Etienne. Tanta paura per alcune immagini mostrate subito dopo l’incidente, ma la formazione dell’italiano ha assicurato sui social che l’azzurro è rimasto cosciente. Diverse però le fratture riportate ...

Tour de France : tappa 11 Albi-Toulouse - percorso portato per arrivo in volata : In programma per la giornata di mercoledì 17 luglio 2019 ci sarà l’11ª tappa al Tour de France. La frazione della 106ª edizione andrà da Albi a Toulouse con un percorso di 167 Km. Poche le difficoltà altimetriche, dunque, ideale per i velocisti. La città di Toulouse ospiterà per la 18ª volta un arrivo di tappa alla Grande Boucle. La prima volta fu nel 1948, quando Gino Bartali s’impose nella frazione con partenza da Lourdes. Al termine di ...

Tour de France – Momento no per Nibali - piovono critiche sui social : la replica dello Squalo è durissima : Il siciliano ha commentato l’esito della nona tappa, replicando duramente alle critiche ricevute negli ultimi giorni Le ultime due tappe del Tour de France hanno confermato quello che è l’obiettivo di Vincenzo Nibali che, già prima dell’inizio dell’edizione numero 106, aveva sottolineato come avrebbe puntato solo a vittorie di tappa. LaPresse Gli otto minuti incassati nei confronti di Alaphilppe tra sabato e ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Alla Grande Boucle non si improvvisa. Proverò a vincere una tappa” : Vincenzo Nibali respinge al mittente le critiche piovutegli addosso da più d’un tifoso: è lontano 8’03” da Thibaut Pinot, il primo dei big, e al Tour de France non ha più particolari ambizioni di classifica. Rimane la possibilità di vincere una tappa, ma del resto anche lui ben conosceva la propria posizione, come ammette senza particolari problemi alla Gazzetta dello Sport nella persona di Ciro Scognamiglio. Sul discorso ...

Tour de France – Terribile caduta per De Marchi - gli aggiornamenti sulle condizioni del friulano : Il corridore del Team CCC ha dovuto abbandonare il Tour de France a causa di una caduta che lo ha visto protagonista dopo pochi km dall’inizio della nona tappa Una caduta spaventosa, che aveva fatto subito temere il peggio. Alessandro De Marchi ha dovuto abbandonare il Tour de France dopo pochi chilometri dall’inizio della nona tappa, quando il friulano si è reso protagonista di un incidente che ha richiesto l’immediato ...

Tour de France 2019 - decima tappa Saint-Flour-Albi : i possibili scenari tattici. I velocisti potrebbero puntare alla volata : Giro di boa per il Tour de France 2019: siamo arrivati a metà della Grande Boucle. Oggi in programma la decima tappa, su ventuno in totale, alla vigilia del giorno di riposo che occasionalmente si disputerà di martedì e non lunedì. Ancora una volta oltre 200 chilometri da percorrere: precisamente sono 217,5 km da Saint-Flour ad Albi. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici. Partenza abbastanza movimentata con due GPM nei primi 40 km. Non ...

Tour de France – Poche salite e possibili fughe : percorso - altimetria e favoriti della decima tappa : La Grande Boucle propone oggi la decima tappa, che partirà da Saint-Flour per arrivare ad Albi dopo 217,5 km Ultima tappa prima del riposo al Tour de France, in programma oggi c’è la decima frazione che scatta da Saint-Flour per arrivare ad Albi dopo 217.5 km. Un percorso non molto impegnativo, che potrebbe favorire la fuga di alcuni corridori oppure un arrivo in volata, terreno di caccia per gli sprinter. AFP/LaPresse Si comincia ...