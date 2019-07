A Temptation Island sono successe cose che non abbiamo fatto vedere (Di lunedì 15 luglio 2019) Raffaella Mennoia, autrice tv e capoprogetto di Temptation Island, racconta alcuni retroscena riguardanti il programma più seguito dell'estate. Entusiasta per i risultati che il programma sta ottenendo, il “braccio destro di Maria De Filippi” svela il segreto che sta alla base di un progetto televisivo in grado di incollare al piccolo schermo milioni di telespettatori. “Temptation Island appartiene a tutti, ci rivediamo in queste storie sia se le abbiamo vissuto direttamente che indirettamente – ha detto la Mennoia in una intervista a Il fatto Quotidiano - . Trash? E’ una parola diventata di moda, sono coppie reali che si mettono in gioco e mettono alla prova i loro sentimenti. Se uno esplode tira una sedia, può succedere, quello è trash? Io non mi sento offesa”.



Prima di arrivare alla decisione di scegliere le sei coppie protagoniste di questa stagione, Raffaella Mennoia e i suoi colleghi hanno provinato ben 140 fidanzati e, alla fine, hanno scelto quelli che sono partiti alla volta della Sardegna perché sono stati gli unici in grado di convincere “rispetto a un racconto di dinamiche e di storie”. (Di lunedì 15 luglio 2019) Raffaella Mennoia, autrice tv e capoprogetto di, racconta alcuni retroscena riguardanti il programma più seguito dell'estate. Entusiasta per i risultati che il programma sta ottenendo, il “braccio destro di Maria De Filippi” svela il segreto che sta alla base di un progetto televisivo in grado di incollare al piccolo schermo milioni di telespettatori. “appartiene a tutti, ci rivediamo in queste storie sia se levissuto direttamente che indirettamente – ha detto la Mennoia in una intervista a IlQuotidiano - . Trash? E’ una parola diventata di moda,coppie reali che si mettono in gioco e mettono alla prova i loro sentimenti. Se uno esplode tira una sedia, può succedere, quello è trash? Io non mi sento offesa”.Prima di arrivare alla decisione di scegliere le sei coppie protagoniste di questa stagione, Raffaella Mennoia e i suoi colleghi hanno provinato ben 140 fidanzati e, alla fine, hanno scelto quelli chepartiti alla volta della Sardegna perchéstati gli unici in grado di convincere “rispetto a un racconto di dinamiche e di storie”.

“Quando vedi una coppia al provino, a parte ascoltarli, pensi a una costruzione non sapendo la direzione che prenderà il loro percorso. Deve esserci tra di loro un vissuto che ti convince, io sono lo spettatore medio. Alla fine scelgo quella che mi piace di più e che vorrei vedere nel programma – ha raccontato la capoprogetto di Temptation Island - [...] Gli autori gestiscono le situazioni di un programma non facile ma scritto assolutamente no. In questo genere di trasmissioni non puoi scrivere nulla, devi lasciare libero chi partecipa”. Tuttavia, gli autori del programma hanno preferito determinare dei limiti oltre i quali non andare: “Anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico”.



Raffaella Mennoia, poi, non si scompone e riguardo i prossimi appuntamenti con Temptation Island anticipa solo che ci saranno dei risvolti inaspettati. “Sono rimasta perplessa e basita anche io, ci saranno confronti accesi. Avete visto quello di Nunzia e Arcangelo, vi sareste mai aspettato quell’atteggiamento di lui nel secondo falò? – ha aggiunto - . Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati”. Per quanto riguarda l’edizione vip, invece, svela che al posto di Simona Ventura potrebbe esserci proprio Alessia Marcuzzi.