LANCIA FIGLIA 16 MESI DAL BALCONE E TENTA SUICIDIO Napoli | bimba morta | papà grave

Uccide figlia di 16 mesi LANCIAndola dal balcone : Napoli, 15 lug. (Adnkronos) – Tragedia a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. A mezzogiorno un 35enne, del luogo, ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone al secondo piano di un palazzo, in via Cozzolino. La bimba è morta sul colpo. L’uomo si è poi lanciato giù a sua volta ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. In casa al momento c’erano solo loro due. ...

Uomo fa un bagno in mare e muore dopo poche ore a causa di un “batterio carnivoro”. La figlia LANCIA un appello su Facebook : Dave Bennett, un Uomo originario del Tennessee, è morto a causa del Vibrio vulnificus, un batterio largamente presente nelle zone acquose, specialmente negli acquitrini, che è responsabile di una malattia a rapido decorso, spesso fatale, con esito di setticemia. Il batterio predilige le acque salate. Dave è morto dopo aver fatto un bagno in mare, proprio a causa di questo tipo di batterio. “Il “batterio carnivoro” sembra un ...

Michelle Hunziker e la figlia Aurora aspettano entrambe un figlio? Ecco come risponde la conduttrice (che intanto LANCIA il suo “iron ciapet”) : “Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai… a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”. A parlare così è Michelle Huziker che, con una Instagram story nella quale fa sfoggio della sua ironia, smentisce la notizia secondo la ...