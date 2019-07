Keanu Reeves anche in Street Fighter 5 grazie a una mod

Cyberpunk 2077 : oltre a Keanu Reeves potrebbero essere coinvolte altre star di Hollywood nell'atteso gioco : Come saprete, Cyberpunk 2077 vedrà la presenza del famoso attore Keanu Reeves, che rivestirà un ruolo importante nel gioco. Quello dell'annuncio è stato un grande momento, ovviamente, visto che Reeves è una grande star ed è diventato un po' un'icona dell'azione e della fantascienza. Ma sarà solo lui tra le star di Hollywood ad unirsi al gioco? Probabilmente sarà così, ma alcuni recenti commenti degli sviluppatori lasciano aperta la possibilità ...

Cyberpunk 2077 attinge da Hollywood - non solo Keanu Reeves nel gioco? : Un'estate particolarmente calda quella di Cyberpunk 2077, il nuovo (e ormai più che consolidato) progetto targato CD Projekt RED che si appresta a fare la sua comparsa sul mercato nel corso del prossimo anno. Un'estate che è partita subito alla grande con la presenza nel corso dell'E3 2019, la fiera losangelina dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale, e che ha visto presenziare sul palco del Convention Center californiano una star ...

Wired Play - la nuova puntata del nostro podcast su Stranger Things e Keanu Reeves : Per la seconda puntata del nostro podcast Wired Play, abbiamo deciso di tuffarci nella nostalgia degli anni Ottanta e Novanta, con la nuova stagione di Stranger Things, dal 4 luglio su Netflix, e sul grande ritorno di Keanu Reeves, tra cinema e videogiochi. The post Wired Play, la nuova puntata del nostro podcast su Stranger Things e Keanu Reeves appeared first on Wired.

Un film ispirato a Cyberpunk 2077? Con Keanu Reeves è "molto più di una possibilità" : Parlando con VGC in una recente intervista, Mike Pondsmith ha detto che "non può davvero dire" se i diritti sono stati opzionati per un film su Cyberpunk, ma ha confessato che il coinvolgimento di Reeves ha portato molta più credibilità all'eventuale progetto.Pondsmith ha dichiarato: "non posso dire nulla su [diritti cinematografici]. Ma con Keanu Reeves legato al progetto, è diventata molto più una possibilità."All'E3 2019 l'attore di John Wick ...

Keanu Reeves nuova star Warner Bros/DC Films? : Keanu Reeves potrebbe diventare la nuova star dei DC Films. Ecco la clamorosa indiscrezione trapelata nelle ultime ore online! Keanu Reeves è uno degli attori più amati dai fan di tutto il mondo e anche la star più desiderata a Hollywood. Marvel Studios o Warner Bros/DC Films? Ecco il ruolo pensato per lui dall’Universo DC! I Marvel ... Leggi tuttoKeanu Reeves nuova star Warner Bros/DC Films?L'articolo Keanu Reeves nuova star Warner ...

Keanu Reeves diventa un principe Disney in alcune incredibili illustrazioni! : Keanu Reeves, l’attore più amato dai fan a Hollywood, si trasforma in un protagonista delle favole targate Disney e diventa un principe in queste meravigliose illustrazioni. Keanu Reeves, recentemente è stato al centro del gossip per un presunto flirt con Angelina Jolie, pare infatti che l’attore rappresenti per la diva il perfetto sostituto di Brad ... Leggi tuttoKeanu Reeves diventa un principe Disney in alcune incredibili ...

L’onesta intellettuale di Keanu Reeves : Keanu Reeves, conosciutissimo attore per aver interpretato da protagonista film di grande successo, lo ricordiamo nella parte di Neo nella trilogia di Matrix, di Klaatu in Ultimatum alla Terra o di Jack Travern in Speed, ha intrapreso una nuova esperienza artistica prestando la propria immagine e voce in un videogioco. Una strada, questa, già iniziata da altre star, basta citare ad esempio Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea ...

Cyberpunk 2077 : multiplayer - next-gen e Keanu Reeves - intervista : Con, probabilmente, meno competizione rispetto agli scorsi anni, Cyberpunk 2077 ha di nuovo rubato i riflettori all'E3 2019. La sua presenza all'evento di Los Angeles, durante la conferenza Xbox, è stata impreziosita dalla rivelazione della data di uscita (ben più vicina di quanto si pensasse) e, ovviamente, dalla presenza di Keanu Reeves. In aggiunta a questo, comunque, il nuovo RPG di CD Projekt RED è riuscito ancora a impressionare tutti con ...

CD Projekt : Keanu Reeves è stata una scelta naturale per Cyberpunk 2077 : L'apparizione di Keanu Reeves sul palcoscenico dell'E3 ha lasciato decisamente il segno. A distanza di quasi due settimane dalla kermesse losangelina, in rete riverbera ancora il nome del celebre attore, e come ben sappiamo egli stesso sarà nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, riporta PlayStationlifestyle.In occasione di un'intervista con GameIndustry.biz, il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha parlato della loro decisione di ...

Keanu Reeves e le due petizioni dei fan per eleggerlo "Persona dell'Anno" : Keanu Reeves merita il premio “Persona dell’Anno” assegnato dalla settimanale americano “Time”. È questo il contenuto delle petizioni che i fan dell’attore libanese hanno aperto su Change.org. Il motivo non sono le indubbie doti da attore ma la sua bontà d’animo, più volte dimostrata nel corso degli anni dal 54enne.Vari episodi hanno reso Reeves uno degli attori più rispettati ...

Keanu Reeves - ecco quali personaggi potrebbe interpretare nel Marvel Universe! : Keanu Reeves, nuova star del Marvel Universe? Kevin Feige ha confermato la volontà di ingaggiare l’attore nel MCU. Proviamo a scoprire insieme quale personaggio dei Marvel Studios potrebbe essere più adatto a lui… Keanu Reeves ha espresso il desiderio di interpretare Wolverine e i fan hanno avviato una petizione per chiedere il suo ingaggio: smooth ... Leggi tuttoKeanu Reeves, ecco quali personaggi potrebbe interpretare nel Marvel ...

Angelina Jolie e Keanu Reeves si frequentano? : Angelina Jolie, dopo il divorzio da Brad Pitt si è innamorata di Keanu Reeves? Ecco tutti i dettagli sull’incredibile gossip proveniente da Hollywood! Angelina Jolie vuole dimenticare Brad Pitt con Keanu Reeves? Leggo di un possibile fidanzamento tra Angelina Jolie e Keanu Reeves. Vi giuro, sarebbe la cosa più bella del secolo, di sempre, per sempre, ... Leggi tuttoAngelina Jolie e Keanu Reeves si frequentano?L'articolo Angelina Jolie e ...

Angelina Jolie vuole Keanu Reeves sul set con lei! : Si vocifera che l'attrice, che ha la tendenza a innamorarsi dei colleghi di lavoro, abbia chiesto con insistenza alla Marvel di proporre un ruolo a Keanu Reeves nel comic movie di prossima realizzazione “The Eternals”. Oltre che per la sua bellezza mozzafiato, Angelina Jolie è conosciuta soprattutto per i suoi amori nati sul set: Johnny Lee Miller lo sposò infatti dopo aver girato insieme Hackers, Billy Bob Thornton divenne invece ...

Keanu Reeves - i fan lo vogliono come nuovo Wolverine - : Niccolò Sandroni Keanu Reeves sempre più idolo del web: arriva la petizione dei fan per convincere la Marvel ad affidargli il ruolo di Wolverine Da alcune settimane Keanu Reeves è diventato personaggio di culto per i fan che ora lo vogliono dappertutto. Nonostante Keanu Reeves sia un attore dalle grandi qualità note da tempo, come dimostrato fin dagli anni ’90, con film quali Point Break, Belli e dannati e Speed, in seguito ...