Corvette - Le C8 lasciano il Nürburgring

(Di lunedì 15 luglio 2019) A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, prevista per il 18 luglio, i prototipi della primaa motore centrale, la C8, hanno lasciato la pista tedesca del. La fase dei collaudi è ormai terminata e la vettura è stata fotografata molte volte durante i test in pista: grazie alle foto spia i dettagli della nuova sportiva hanno iniziato pian piano a trapelare, aiutandoci a ricostruire l'aspetto della biposto americana.Quattro prototipi pronti a tornare negli Usa. Nelle immagini di oggi possiamo osservare alcuni prototipi fermi in un piazzale in attesa di essere caricati su un camion per tornare negli Stati Uniti. Tutti gli esemplari hanno gli adesivi sulle fiancate che indicano la data del debutto e adottano gli stessi terminali di scarico a quattro uscite squadrate. Lagià caricata sul camion è però ancora protetta da pellicole nella zona ...