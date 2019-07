Channing Tatum è in terapia

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) Rivelazione inattesa da parte di, che da mesi parrebbe aver ritrovato il sorriso grazie alla cantante Jessie J dopo il divorzio da Jenna Dewan. L'ex divo di Step Up è infatti in, come da lui rivelato in un lungo sfogo social dopo aver scaricato l'app The Pattern.Ero inieri. Sì, sono in. Tutti dovrebbero andare in. Comunque, ho ricevuto una notifica sul mio telefono questa mattina, che ha usato le stesse identiche parole che stavamo utilizzando durante la. Il telefono stava ascoltando? Qualcuno ascolta attraverso il mio telefono e poi rigurgita tutto quello di cui ho più paura? Come fate ad avere tutte queste informazioni su di me, Pattern? Gente di The Pattern, gente che usa The Pattern, contattatemi in privato immediatamente e ditemi qual è il trucco. Non volevo nemmeno saperne di tutta questa roba....

Mahatmay1 : Ho appena trovato un film del 2006 con Channing Tatum. Ma che ve dico. - ReyCesare : Ho scaricato The Pattern dopo il rant di Channing Tatum e devo dire che un po’ di paura ce l’ho - NotizieIN : Channing Tatum angosciato per essere “spiato” da una App di Astrologia -