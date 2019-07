Anticipazioni BitterSweet | puntate dal 15 al 19 luglio | Fatos ed Engin si fidanzano

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ledelledi Bitter Sweet - Ingredienti D'amore, che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19, sottolineano che ci saranno dei nuovi colpi di scena nel rapporto tra Asuman e Demet. Le due donne si renderanno protagoniste di uno scontro e la sorella di Nazli non avrà intenzione di accettare i ricatti della moglie di Hakan, alla quale darà un avvertimento preciso. La fotografa spiegherà ad Asuman che, nel caso in cui dovesse svelare a Ferit la verità intorno alle foto, lei si recherà da Hakan per dirgli dell'intenzione della moglie di abortire. Nazli si vedrà costretta a lasciare il posto di lavoro nella villa di Ferit e accetterà di mettersi a confronto con una nuova sfida lavorativa dopo la proposta di Deniz. Quest'ultima chiederà alla cuoca di lavorare nel suo ristorante, ma la donna non saprà se sarà il caso di accettare questa richiesta. Nazli lascia il posto ...

