A 50 anni dall’Apollo 11 e dopo 12 uomini sulla Luna | ora potrebbe essere il turno della

(Di lunedì 15 luglio 2019) A 50dalla missione Apollo 11 e12approdatisuperficiere, Jim Bridenstine, amministratore capoNASA, ha parlato di una donnachelasciare la sua impronta nel 2024 con la missione Artemis (Artemide). Nome scelto non a caso, dal momento che Artemide era la dea grecacaccia ee sorella di Apollo. “Il programma Apollo ha cambiato per sempre la storia … ma Apollo aveva una sorella gemella, Artemis, che era la dea. Penso che sia molto bello che 50Apollo, il programma Artemis porti il prossimo uomo e la prima donna“, ha detto Bridenstine. Lightroom Photos/NASA Se quello di Neil Armstrong fu “un piccolo passo per l’uomo e un grande balzo per l’umanità“, quello che potràcompiuto dalla prima donnanel 2024 si preannuncia come un ...

