Uno spin-off singleplayer di The Division 2? Il creative director chiede il parere dei fan

eurogamer

(Di domenica 14 luglio 2019) IlJulian Gerighty è curioso di sapere cosa ne pensano i giocatori di un possibile-off di The2 senza multiplayer.L'idea è stata suggerita su Twitter da Tim Spencer, leveldi TT Games (autori di numerosi titoli LEGO per Warner Bros.), e in seguito condivisa da Gerighty sul suo profilo per conoscere ildei giocatori. Lo-off pensato da Spencer è un titolo interamente single-player e incentrato sulla narrativa e i suoi protagonisti, una sorta di via di mezzo tra The Last of Us e The. Il protagonista della storia è un agente dellae che prova a ritrovare la famiglia dopo i catastrofici eventi narrati nella serie principale.Leggi altro...

Eurogamer_it : Uno spin-off singleplayer di #TheDivision2 ? Il creative director chiede il parere dei fan - samarqandd : Avevamo davvero bisogno di uno spin off su ciro di marzio? Assolutamente no - queenofthestorm : @artxrose @astroreveur ma the originals non è già di per sè uno spin off? -