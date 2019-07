Tiziano Ferro si è sposato | «Victor entra a far parte della mia famiglia»

vanityfair

(Di domenica 14 luglio 2019) Oggi, 39 anni, eAllen, 54, che stanno insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente nella casa di Sabaudia del cantante. La coppia si era già segretamente sposata lo scorso 25 giugno a Los Angeles. A questa seconda celebrazione erano presenti una quarantina di persone tra parenti e amici. «Il matrimonio è una cosa sconvolgente», ci ha detto il cantante che finora ha sempre protetto molto la sua vita sentimentale. «Perfaccio un’eccezione. Perché con il matrimonio luia farmiae questa è una verità che non si può tacere». Gli sposi, in grigio e blu come a Los Angeles, portano fedi con date diverse: quellacelebrazione italiana per Allen, americana per. Nel discorso che ha fatto oggi dopo la cerimonia, il cantante ha ringraziato i suoi genitori per il supporto che hanno dato a questa relazione. Ricordando che quando Allen ...

