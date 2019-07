Terremoto in Indonesia di 7 3 | paura alle isole Molucche | non segnalate vittime

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia - nella provincia di Maluku : Domenica mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 7.3 in Indonesia, l’epicentro è stato localizzato in mare, 166 chilometri a sud-est della città di Ternate, capitale della provincia di Maluku. La scossa è stata intorno alle 16 ora locale, quando

Forte Terremoto in Indonesia : colpite le Molucche centrali : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 11.10 italiane (corrispondenti alle 18.10 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente sulle...

Forte Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7.3 ha colpito le isole Molucche : Due violente scosse di terremoto hanno colpito l'Indonesia. Una scossa di magnitudo 7.3 ha interessato la città di Ternate, nelle isole Molucche. Un'altra scossa, questa volta di magnitudo 6.9, è stata registrata a Sumbawa, nella provincia occidentale Indonesiana di Nusa Tenggara. Per il momento non si segnalano vittime.Continua a leggere

Terremoto - Domenica da incubo in Australia e Indonesia : 2 scosse violentissime - fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami : E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di Terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale Australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I ...

Forte Terremoto in Indonesia : colpite le Molucche centrale : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 14 luglio 2019, esattamente alle 11.10 italiane (corrispondenti alle 18.10 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente sulle...

Terremoto in Indonesia - scossa 7.3 a largo dell'isola Laiwui : Terremoto in Indonesia, scossa 7.3 a largo dell'isola Laiwui Il sisma registrato a 102 km nordest dell'isola ad una profondità di 10km Parole chiave: Terremoto Indonesia ...

Terremoto oggi in Indonesia : scossa M 6.9/ Allarme tsunami nel Mar delle Molucche : Terremoto oggi in Indonesia nel Mar delle Molucche: scossa m 6.9 Richter, Allarme tsunami subito scattato sulle varie isole vicino al Borneo

Terremoto in Indonesia : revocato l’allarme tsunami : E’ stato revocato l’allarme tsunami emesso dalle autorità Indonesiane a in seguito ad un Terremoto avvenuto oggi nel Mare delle Molucche, tra le isole di Sulawesi e Maluku. L’Istituto geofisico americano ha stimato la magnitudo a 6.9, mentre per le autorità Indonesiane è stata di poco superiore, a 7.1. L'articolo Terremoto in Indonesia: revocato l’allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo Web.

Terrore in Indonesia per il rischio tsunami : dopo il fortissimo Terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.9 in Indonesia - nel mare delle Molucche : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.9 in Indonesia, nel mare delle Molucche: l’epicentro è stato localizzato 129 chilometri a ovest dell’isola di Ternte ed è stato diffusa un’allerta tsunami. La scossa è stata intorno alle 10 di sera ora locale,

Terremoto in Indonesia - magnitudo 6.9 : lanciato allarme tsunami dopo la scossa : Un forte Terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. Secondo la prima stima dell’Usgs la magnitudo della scossa è pari a 6.9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per le zone costiere. L’epicentro è stato localizzato fra la regione di Sulawesi Settentrionale e quella di Maluku Settentrionale. L'articolo Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.9: lanciato allarme tsunami dopo la scossa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trema l’Indonesia : allarme tsunami dopo una forte scossa di Terremoto - magnitudo 6.9 : Un forte terremoto ha colpito l’Indonesia, nel Mare delle Molucche. L’Usgs ha registrato una magnitudo di 6,9. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami per l’Indonesia orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di geofisica indonesiana. L’Usgs riferisce che il terremoto ha avuto origine non molto in profondità, a 24 chilometri. L'articolo Trema l’Indonesia: allarme tsunami dopo una forte scossa di terremoto, ...

Indonesia - violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 : La scossa è stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7 - 3 nel Mar di Banda - in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 7,3 a circa 220 chilometri di profondità nel Mar di Banda, che si trova in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. La scossa è stata registrata alle 11:53 ora locale, quando in Italia erano le 4:53 del