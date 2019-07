“Niente approccio punitivo ai cittadini e opinion leader determinati Così l’Italia può

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “Nienteai. Così l’Italia può avviarsi verso la svolta green”. Per Olivier Jacquier, amministratore delegato di Engie Italia, player dell’energia e dei servizi, la transizione verso un mondo in cui si producano meno emissioni di Co2 è un obiettivo cui tutti - Stati,, imprese - dovrebbero puntare, insieme. Non nel lungo, ma nel breve periodo. “In molti pongono come anno del traguardo il 2050, ma è troppo in là. Io credo che ce la possiamo fare per il 2030″, dice ad Huffpost. Ma come attuare la transizione energetica senza che ila vivano come un sacrificio? “Per vincere la sfida bisogna mettere insieme i movimenti che sono partiti dal basso per sensibilizzare isulle tematiche ambientali con le istituzioni. Non si deve, ...

