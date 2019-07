LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | Bertocchi-Pellacani per la sorpresa | Minisini sogna

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : vittoria sofferta per il Setterosa - Batki-Pellacani non incantano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

6'03" Gol Australia. Gofers ci punisce in superiorità. Italia-Australia 9-7. 6'12" Superiorità numerica per l'Australia, che chiama timeout. 6'54" Gol Australia. Webster spiazza Gorlero su rigore. Italia-Australia 9-6. 7'26" Bella parata di Gorlero sulla prima conclusione australiana. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO.

INIZIA L'ULTIMO quarto! Finito il terzo periodo! Italia-Stati Uniti 10-4. 14" Rosenfeld prova a riaprire la sfida, 10-4. 22" Gli Stati Uniti chiedono il timeout per le ultime battute del periodo. 30" Turner si salva ancora, con l'aiuto della traversa. Tira solo l'Italia! 51" Spreca Campopiano solo davanti al portiere. 2'29" Palo di ...

1'49" GGGOOOLLLL!!!! Bianconi ancora una volta concretizza la superiorità!!!! Italia-Australia 4-2. 2'49" Il tiro di Bianconi dalla distanza viene facilmente intercettato. 4'38" Gol Australia. Amy Ridge dai 5 metri a 2″ dalla fine del possesso toglie la ragnatela dal sette. Italia-Australia 3-2. 6'06" Gol Australia. Palombella vincente di ...

FINE PRIMO QUARTO. Italia-Australia 3-0 0'27" Sciupata una nuova superiorità dalle oceaniche. 1'42" Disinnescata la prima superiorità australiana, Gorlero si rifugia in corner. 3'10" GOOLLL!!!! Chiappini per Palmieri, schiaffetto al volo e seconda superiorità convertita in gol! Italia-Australia 3-0. 4'14" GOOOLLLL!!!!! Bianconi concretizza la ...

INTERVALLO! Ottima Italia nelle prime due frazioni, gli azzurri devono difendere il 7-3. 22" GUIDIIIII!! Che gol da lontanissimo, 7-3 per l'Italia. 52" PELLEGRINI!! Ennesimo riflesso incredibile del portiere italiano che si aiuta con il palo. 1'22" Cannella ristabilisce le tre lunghezze di distanza! Tiro angolato e 6-3 per gli azzurri. 2'11" Del Basso! ...

6'23" Gran botta di Abramson che rimette in gioco gli Stati Uniti, 4-2 per l'Italia. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. Finito il primo quarto! Italia-Stati Uniti 4-1. 57" Diagonale chirurgico di Panerai e 2/2 con l'uomo in più per i nostri: 4-1 per l'Italia! 1'28" Cavano realizza il primo gol per gli USA, 1/4 in situazione di powerplay per i ...

12.53 Si decide il bronzo ora con le ucraine che vanno a caccia del Giappone. 12.51 Si avvicinano alla Russia le cinesi! Seconde con 94.0072 totale, derivante da 28.3000, 28.6000 e 37.1072 in elementi. 12.49 Dopo lo spettacolo Italiano, tocca ora alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun 12.46 Eccolo il punteggio!!! 90.1743 Superati i 90 punti! 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione e ...

12.17 Anna-Maria e Eirini Alexandri scendono in vasca ora per l'Austria dopo l'ottavo posto nei preliminari, la sfida con la Spagna è molto aperta. 12.15 Si porta ampiamente in testa come preventivato la formazione iberica 87.2960 il punteggio (26.3000, 23.3000 e 34.3960) che calano leggermente il loro score del preliminare. 12.11 Paula Ramirez, storica compagna di Ona Carbonell ...

12.01 Anita Alvarez e Ruby Remati aprono le danze per gli USA, sulle note di "It's Oh So Quiet" di Bjork 12.00 Tutto pronto, si può partire per questa finale del duo tecnico! 11.56 Entrano in scena le dodici coppie in gara, nell'ordine USA, Messico, Spagna, Austria, Grecia, Francia, Russia, Giappone, Italia, Cina, Ucraina e Canada a chiudere. 11.53 Favoritissima la ...

Programma, orario d'inizio e tv di Italia-Stati Uniti Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Stati Uniti, Finale del torneo maschile di pallanuoto delle Universiadi 2019. Il Settebello ha surclassato la Russia in semiFinale e si è così guadagnato la possibilità di tornare in vasca per disputare l'atto conclusivo contro gli statunitensi, i quali si sono ...

