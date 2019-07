LIVE Italia-Stati Uniti 4-1 pallanuoto | Finale Universiadi 2019 in DIRETTA | dominio

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6’23” Gran botta di Abramson che rimette in gioco gli, 4-2 per l’. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. Finito il primo quarto!4-1. 57” Diagonale chirurgico di Panerai e 2/2 con l’uomo in più per i nostri: 4-1 per l’! 1’28” Cavano realizza il primo gol per gli USA, 1/4 in situazione di powerplay per i nostri rivali:avanti 3-1. 2’00” Campopiano riceve al volo e non sbaglia, l’sfrutta la sua prima superiorità e si porta sul 3-0! 2’25” Terza superiorità per gli statunitense ma la difesana è insuperabile ed intercetta la palla! 3’06” Palo per Esposito dalla lunghissima distanza! 3’45” Powerplay per glima la conclusione si stampa sulla traversa. 4’06” ...

iamlp : Ciao Italia! Ci vediamo a Rimini Domenica 14 Luglio insieme agli amici di RDS 100% Grandi Successi (@comunerimini) - Confindustria : Be the change: segui qui la diretta streaming di #FED2019, la quarta edizione del Forum dell’Economia Digitale di… - anniehi6 : RT @PM_ITALY: Se i @PRETTYMUCH dovessero venire in tour in Italia, che canzone vorreste sentire live? ???? #PRETTYMUCHinItaly -