In fuga dall' aula

Terremoto - Domenica da incubo in Australia e Indonesia : 2 scosse violentissime - fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami : E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di Terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale Australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I ...

Il sogno della Luna : dall'Ariosto alla fuga nel tempo. Un viaggio che non finisce mai : Vittorio Macioce B entornato Astolfo, con il coraggio, la leggerezza e quel desiderio di sognare l'impossibile.Astolfo come simbolo di una via d'uscita, perché in questi tempi confusi e senza orizzonti, dove il sentimento più forte è la paura, c'è davvero bisogno di qualcuno capace di domare l'ippogrifo e andare a riprendere il senno perduto sulla Luna.Eccola la Luna, sta ancora lì, battezzata con la bandiera americana da Neil ...

Violentano una donna e la rapinano : fermati dalla polizia mentre preparavano la fuga : La polizia ha rintracciato e fermato due stranieri, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza...

Antonella Clerici fuori dalla Rai fuga d’amore con Garrone a Portofino : Colpo di scena Antonella Clerici è fuori dai palinsesti Rai, per lie è stata prevista solo la conduzione della “Festa di Natale Telethon” il prossimo 14 dicembre, poi nulla: niente ‘Sanremo Young’, niente nuovi programmi, almeno per il momento. La notizia ha inevitabilmente scatenato una catena di commenti negativi da parte dei fan di Antonella Clerici, amatissima signora della tv italiana. Proprio mentre venivano resi noti i nuovi palinsesti ...

In fuga dallo Strega : Claudia Durastanti riflette sull'esperienza di "essere in cinquina" al premio letterario più famoso, e racconta la convivenza con gli altri quattro

Maltempo sulla costa adriatica : turisti in fuga dalla spiaggia. Tromba d’aria a Milano Marittima : Volati ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Disagi anche in Toscana, Liguria e Campania. Nelle prossime ore ancora temporali sulle regioni adriatiche

Maltempo sulla costa adriatica : turisti in fuga dalla spiaggia : Volati ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Disagi anche in Toscana, Liguria e Campania. Nelle prossime ore ancora temporali sulle regioni adriatiche

Maltempo in Abruzzo - arriva la tempesta su Tortoreto Lido : “Via - via - abbatte tutto”. La fuga dei turisti dalla spiaggia : Violenti temporali si sono abbattuti lungo la costa adriatica, specialmente nelle Marche e in Abruzzo. Nel video, il momento in cui la tempesta arriva sulla spiaggia di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo: turisti e bagnanti sono costretti a scappare mentre intorno a loro iniziano a volare ombrelloni e altri oggetti. Ad Ancona sono caduti 30 mm di acqua in breve tempo e la temperatura è scesa a 19 gradi. Il Maltempo ha causato incidenti ...

Maltempo da incubo sull’Italia : un morto - decine di feriti - migliaia di turisti in fuga dalle spiagge [FOTO e VIDEO] : Maltempo da incubo sull’Italia nelle ultime ore. Violenti temporali hanno flagellato molte zone del Paese, ed è solo l’antipasto dei fenomeni estremi attesi per domani, Mercoledì 10 Luglio. L’Allerta Meteo è massima su gran parte d’Italia: la protezione civile ha lanciato la criticità gialla e arancione in base alle zone più colpite dai fenomeni meteorologici, a Livorno e Napoli i sindaci hanno preso provvedimenti ...

Nasce una piattaforma per invertire la fuga di cervelli dall’Italia : La presentazione di Talents in Motion (Foto: Talents in Motion) Promuovere l’attrattività dell’Italia, per far rientrare i talenti emigrati e attirare quelli stranieri: è l’ambizioso obiettivo di Talents in Motion, il progetto di responsabilità sociale presentato lunedì 8 luglio a Milano dalla sua ideatrice e presidente dell’omonima associazione, la cacciatrice di teste Patrizia Fontana. Nell’iniziativa sono coinvolti molti ...

Stromboli - l’esplosione e la fuga : il video girato dall’amico dell’escursionista morto sull’isola : Il turista brasiliano Thiago Takeuti, stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, sopra Ginostra, a Stromboli, insieme all’amico Massimo Imbesi. Takeuti stava girando un video quando all’improvviso si è verificata l’esplosione dal cratere. I due sono fuggiti per evitare la pioggia di detriti e lapilli. Il 34enne di Milazzo, nel corso della fuga, ha perso la vita: “Correvamo tra pietre infuocate, poi lui è ...

Alarm Phone : "Ottanta migranti in fuga dalla Libia dispersi dopo naufragio al largo della Tunisia" : Il servizio telefonico aveva raccolto la richiesta d'aiuto di un gommone, poi si sono persi i contatti. Mezzaluna rossa conferma: solo 5 superstiti

Moto3 - GP Olanda 2019 : Dalla Porta a caccia del primo successo stagionale per evitare la fuga di Canet : Comincia domani con le prime prove libere il fine settimana del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa stagionale del Motomondiale e penultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il circus si trasferisce ad Assen, nella cosiddetta “Università del Motociclismo”, in uno degli eventi motoristici più imPortanti ed attesi dell’anno in cui la classe Moto3 regalerà sicuramente grandi emozioni e sorpassi da brivido fino alla ...

