Icardi lascia il ritiro | decisione presa d' accordo con Inter

Le notizie del giorno – La malattia di Mihajlovic - il messaggio di Cucchi - Icardi lascia il ritiro : Mihajlovic HA LA LEUCEMIA – La notizia ha sconvolto tutti, la malattia di Sinisa Mihajlovic è arrivata nel cuore della notte e diverse voci sono circolate nelle ultime ore. Il tecnico serbo sarà costretto a lasciare la panchina del Bologna per vincere la battaglia più importante, quella contro la malattia. E' stato un risveglio triste soprattutto per i tifosi del Bologna, il pensiero di calciatori, dirigenti e tifosi è rivolto a ...

Inter-Icardi - rottura definitiva : l’attaccante lascia il ritiro di Lugano : E’ rottura definitiva tra l’Inter e l’attaccante Mauro Icardi, i rapporti difficili tra le parti erano già noti ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. L’argentino infatti ha lasciato il ritiro di Lugano, la comunicazione è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. “Mauro Icardi rientrera’ oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione ...

