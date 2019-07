Djokovic re di Wimbledon Federer battuto 13-12 al tie-break del 5° | «Ora devo

Wimbledon - vince Djokovic per la quinta volta. Federer cede dopo quasi 5 ore nella finale più lunga della storia : Novak Djokovic ha vinto per la quinta volta il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. In finale il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto Roger Federer con il punteggio di 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3) in 4 ore e 58 minuti di gioco. E’ stata la finale più lunga della storia. Per la prima volta tra l’altro era applicato il tie break alla finale (è stato introdotto quest’anno). Lo svizzero, per il ...

Wimbledon 2019 : nella finale più lunga Novak Djokovic doma Roger Federer per 13-12 al tie-break del quinto set : Al termine di una finale al cardiopalma, una delle più belle di sempre, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga della storia del singolare maschile di Wimbledon, Novak Djokovic ha battuto Roger Federer col punteggio di 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12. Nel quarto game è Djokovic il primo, a causa di un paio di distrazioni, a concedere una palla break che però lo svizzero manca sbagliando il dritto, nel game successivo Roger si aggrappa al servizio per ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-13(3) - il serbo vince i Championships per la quinta volta dopo un match epico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude qui, dunque, una lunghissima DIRETTA LIVE di una Finale storica dell’edizione 2019 di Wimbledon. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un piacevole proseguimento di serata! E’ la Finale più lunga di sempre della storia di Wimbledon, e anche una delle più leggendarie! E con questo successo, inoltre, Djokovic nega a Federer il ritorno al numero 2 del mondo e si ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-12 - tie-break decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Djokovic, perde la misura del dritto Federer, che ha ora due servizi importantissimi per le sue speranze 1-3 Djokovic, il serbo con il dritto mantiene al momento il minibreak di vantaggio 1-2 Djokovic, Federer sbaglia la direzione e la misura della volée di dritto in uscita dal servizio. Nel frattempo superate 4 ore e 50 minuti: è la più lunga Finale della storia di Wimbledon. 1-1 Servizio ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 8-7 - break dello svizzero che serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 break FEDERER CON IL PASSANTE INCROCIATO CON DJOKOVIC A RETE! Lo svizzero servirà per il match al cambio di campo dopo quattro ore e più di match! 30-40 PALLA break FEDERER: sbaglia il dritto lungolinea inteso come vincente in uscita dal servizio Djokovic, momento importantissimo della Finale 30-30 Perde la misura del dritto Djokovic, che ha così perso anche il vantaggio che si era ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 6-7 - si va ad oltranza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Trova il dritto vincente verso l’incrocio delle righe Djokovic 40-0 Non controlla il dritto Djokovic 30-0 Stessa storia per Federer da sinistra 15-0 Ace esterno di Federer, è il ventesimo 6-7 Djokovic, prima esterna per tenere ancora il servizio proprio allo scoccare delle quattro ore 40-15 Federer prende improvvisamente la via della rete, Djokovic è pronto e non perdona 30-15 ...