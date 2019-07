Calciomercato Inter | il Monaco sarebbe pronto a fare un' offerta per Joao Mario e Miranda

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) L', in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match dinational Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal nuovo tecnico Antonio Conte, sia Icardi che Nainggolan sono sul mercato, anche se il centrocampista belga dovrebbe partire per la tournée asiatica. L'argentino invece ha lasciato il ritiro di Lugano ed è ritornato a Milano dove si allenerà in attesa di una sistemazione sul mercato, con Juventus e Napoliessate alla punta argentina. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci però ulteriori due cessioni per l': il ...

DiMarzio : #Inter, ecco #Barella ?? Adesso è ufficiale ?? - FabrizioRomano : Nicolò Barella è pronto per l’Inter: via alle visite mediche ???? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, #Barella ha firmato. Ma non si aggregherà oggi al gruppo -