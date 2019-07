VIDEO – L’entusiasmo dei tifosi all’ingresso in campo di Mertens

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Nuova ovazione questa mattina per l’ingresso indi Driesda parte deipresenti a Dimaro. È stato accolto al grido di “Ciro, Ciro, Ciro!” l’attaccante azzurro al suo arrivo suldi Carciato per l’allenamento mattutino. Seguito da un immancabile coro “chi non salta juventino è”. Nonostante il presidente De Laurentiis non abbia ancora provveduto al rinnovo del contratto, il belga è tornato al lavoro con la solita umiltà e il solito impegno. Appare sereno e desideroso ricominciare questo nuovo campionato. Vuole battere i record di gol lasciati che ancora gli restano e sfidare Milik per un posto da titolare nell’attacco azzurro. L'articolo– L’entusiasmo deiall’ingresso indiilNapolista.

