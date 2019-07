Smartphone nel mirino | a rischio le info personali | è allarme FinSpy | come difendersi

Mercato Smartphone in crescita nel 2020 - al contrario della diffusione di Android : L'analisi per il 2020 degli uomini di Strategy Analytics consegna una buona notizia nelle mani dei produttori ed una cattiva per Android L'articolo Mercato smartphone in crescita nel 2020, al contrario della diffusione di Android proviene da TuttoAndroid.

Annuncio Android Q e EMUI 10 su Smartphone Huawei il 9 agosto - nel programma HDC 2019 : C'erano forti dubbi in merito ma ora non ce ne sono più, per nulla: Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei (ma anche Honor a dirla tutta) saranno annunciati il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza degli sviluppatori HDC 2019 . La settimana scorsa, sulle pagine di OM, è stato riportato un doveroso approfondimento proprio sulla conferenza degli sviluppatori che ruotano intorno a Huawei, in programma dal 9 all'11 agosto in Cina.

La Cina controlla gli Smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? : Verrebbe da dire "che figli di Trojan" e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L'epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo

Cina installa app-spia negli Smartphone dei turisti che entrano nello Xinjiang : App di sorveglianza installate segretamente sui telefonini dei turisti per controllarli. A infiltrarle è la polizia di frontiera cinese, che innesta il controllo elettronico nei dispositivi dei visitatori che accedono nello Xinjiang, regione a maggioranza musulmana al confine col Kirghizistan. Lo scrive il Guardian sulla base di un'inchiesta realizzata in partnership con la Süddeutsche Zeitung, il New York Times e altri che ha permesso di

Nella sede marsigliese di Wiko - dove nascono gli Smartphone dal design europeo : La compagnia franco-cinese di telefoni low cost sembra un'azienda come tante. Ma una particolarità la rende unica: è la sola ad avere la propria principale base creativa in Europa. Nella sede francese, dove lavorano 200 persone, vengono ideati i prodotti e le campagne di...

Le spedizioni di Smartphone 5G potrebbero superare quelle dei 4G nel 2023 : Secondo gli analisti di Canalys, le spedizioni degli smartphone 5G supereranno numericamente quelle dei "classici" 4G nel 2023.

Studio australiano afferma : a causa degli Smartphone può crescere un nuovo osso nel cranio : Lo Studio di un'università australiana avanza una tesi decisamente particolare. Sembrerebbe che soprattutto in quei giovani che passano moltissimo tempo su smartphone e tablet, la posizione innaturale a testa china provocherebbe la nascita di un'escrescenza d'osso alla base del cranio. Alcuni esperti però non sono d'accordo con questa spiegazione, dato che le persone che mantengono simili posizioni per questioni lavorative sono moltissime, e non

OnePlus sembra inarrestabile nel mercato degli Smartphone premium e continua a crescere : Secondo i dati dell'ultimo Market Monitor Service della Counterpoint Research, OnePlus continua a crescere e a guadagnare terreno nel mercato mondiale degli smartphone premium.

La storia degli Smartphone che fanno venire "un nuovo osso nel cranio" : Una ricerca sostiene che – a forza di tenere la testa piegata sugli schermi – alcuni giovani sviluppino una protuberanza ossea, ma c'è molto scetticismo sulle sue conclusioni

Troppo Smartphone? Potrebbe spuntarvi un nuovo osso nel cranio : Lo scienziato David Shahar ha analizzato la correlazione tra un eccessivo uso del cellulare e la formazione di una...

Tenetevi pronti - il primo Smartphone con la fotocamera nel display in arrivo fra pochi giorni : OPPO ha rilasciato oggi un nuovo poster su Weibo che conferma la presenza della società al prossimo Mobile World Congress 2019 a Shanghai. L'immagine del poster suggerisce che il produttore prevede di lanciare il primo smartphone con fotocamera frontale sotto al display all'evento il 26 giugno.

Huawei rivede i propri piani per la leadership nel mercato Smartphone : Shao yang, Chief Strategy Officier di Huawei, conferma che sarà necessario rivedere i piani per raggiungere la leadership nel mercato degli smartphone.

Anche Nokia pronta alla sfida 5G con due Smartphone nel terzo trimestre : Anche HMD Global ha reso noto di avere in progetto il lancio nel corso del 2019 di uno smartphone Nokia che possa sfruttare la connettività 5G. Ecco cosa sappiamo

Realme lancerà gli Smartphone 5G nel 2019 : Il CEO di Realme Madhav Sheth ha rivelato con un tweet che l'azienda sarà tra i primi marchi a presentare prodotti 5G a livello globale quest'anno, sottolineando la determinazione della società a portare il meglio della tecnologia in India il più presto possibile.