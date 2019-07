Mihajlovic | «Ho la leucemia | devo fermarmi È stata una bella botta ma so che vincerò»

"Ho la leucemia - ma non ho paura - so che vincerò". L'annuncio di Sinisa ?Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha raccontato lui nel corso di una conferenza stampa, da lui voluta e convocata per informare la stampa e i tifosi. Al suo fianco il direttore sportivo Sabatini. "Ho preferito darvi io la notizia, e chiedo per questo rispetto per la mia privacy. Abbiamo scoperto dei valori nel sangue che non andavano bene. È una malattia in fase acuta ma attaccabile, dobbiamo giocare per vincere, devo usare la ...