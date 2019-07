L’originalità del capo | arriva l’etichetta “parlante”

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019)il cartellino "parlante", ovvero, un'etichetta accessoria posta suld'abbigliamento, che permette di verificare l'originalità del prodotto, ma anche di accedere ad una serie di contenuti esclusivi pensati dal brand per il cliente finale. Si tratta di "Aumentable", la nuova tecnologica per il mondo del fashion ideata dalla prima società italiana di progress marketing, Advice Group, che ha presentato la soluzione insieme al gruppo tessile, Labeltex."Aumentable - spiega il gruppo - si avvale di una tecnologia brevettata che garantisce la possibilità di verificare l'originalità del propriodi abbigliamento senza scaricare app dedicate, ma semplicemente a partire da un attivatore". In pratica, il consumatore può leggere le informazioni tramite un QRcode sul cartellino di prodotto, una keyword sulla pagina social del brand, un link in una demo o un sms.

