Gli americani vogliono comprare la Panini

La Panini è in vendita. Per acquistarla si fanno avanti Gli americani : Gli americani vogliono acquistare il Gruppo Panini. Stanno valutando un’offerta – importante – per rilevare il pacchetto azionario dell’azienda dall’italo-argentino ldo Hugo Sallustro, attuale ad, e della famiglia bolognese Baroni. Lo scrive Repubblica Bologna. Panini è sinonimo di figurine dei calciatori dal 1954. Oggi l’azienda è valutata un miliardo di euro. Ha 450 dipendenti a Modena e altri 700 nel mondo ...

L’idea di risarcire Gli afroamericani : “Rispondendo a una domanda sull’ipotesi di risarcimenti per i cittadini afroamericani vittime della schiavitù e della discriminazione, il capogruppo dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, si è detto contrario per ragioni pratiche”. Così inizia la rubrica Lexington sull’Economist. “Le obiezioni

Ora Gli americani ci scippano pure i campioncini del calcio : Viviana Persiani Casting per i migliori, borsa di studio nei college e una carriera nel «soccer». Così molti talenti prendono il volo Te la do io l'America. Potrebbe essere lo slogan che ha spinto Nicolò Baudo ad inventarsi YesWeCollege, organizzazione che può tramutare in realtà il sogno di molti ragazzi. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, fino alla squadra Primavera, Baudo, nel 2012, è volato negli Usa per studiare al ...

4 luglio - cosa festeggiano Gli americani in questa data? : Ci sono date che restano impresse nella memoria anche se non hanno nulla a che fare con il paese in cui si vive. Una di queste è il 4 luglio, la festa dell’indipendenza statunitense che è nell’immaginario collettivo grazie a cinema e televisione, tanto che viene da fare il barbecue, come lo fanno gli americani nel loro Indipendence Day. cosa SUCCESSE IL 4 luglio Il 4 luglio del 1776, 243 anni fa, il Congresso continentale, cioè l’assemblea dei ...

Senza il campionato Gli sportivi si consolano con Gli sport americani : campionato femminile mondiale di calcio agli sgoccioli. Con il calcio mercato che impazza e le squadre che ancora devono andare

G20 - Trump si sfila daGli accordi sul clima | Cina : non ci saranno nuovi dazi americani : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro dell'economia Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

Volley - Nations League 2019 : Italia-Canada 1-3. Gli azzurri subiscono la rimonta dei nordamericani e ora la Final Six è un miraggio : Si spengono subito i sogni dell’Italia di partecipare alla Final Six di Chicago. Basta la prima delle sfide durissime della tappa di Brasilia a mettere all’angolo gli azzurri, che subiscono la rimonta del Canada, perdono 3-1, e ora dovrebbero battere Francia e Brasile e sperare nella sconfitta della Polonia con Germania o Portogallo per entrare fra le magnifiche sei di Chicago: un po’ troppo. E’ un’Italia ...

Volley - Nations League 2019 - Italia-Canada 1-3 : Gli azzurri subiscono la rimonta dei nordamericani e ora la final six è un miraggio : Si spengono subito i sogni dell’Italia di partecipare alla final sicx di Chicago. Basta la prima delle sfide durissime della tappa di Brasilia a mettere all’angolo gli azzurri che subiscono la rimonta del Canada, perdono 3-1 e ora dovrebbero battere Francia e Brasile e sperare nella sconfitta della Polonia con Germania o Portogallo per entrare fra le magnifiche sei di Chicago: un po’ troppo. E’ un’Italia ...

I BTS hanno incassato una cifra record con i concerti americani del loro tour neGli stadi : Milioni e milioni di dollari The post I BTS hanno incassato una cifra record con i concerti americani del loro tour negli stadi appeared first on News Mtv Italia.

George Soros e altri miliardari americani voGliono essere tassati di più : George Soros (foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images) Manca ancora un anno e mezzo alle presidenziali americane del 2020 e già si parla di quale dovrebbe essere il programma del nuovo inquilino della Casa Bianca. Un gruppo di miliardari, tra i quali spiccano George Soros e il cofondatore di Facebook Chris Hughes, ha invitato tutti i candidati a imporre una tassa sui super ricchi come loro. “L’America ha l’obbligo morale, etico ...

Carri armati americani invadono per sbaGlio i campi della Romania a causa del meteo avverso : ettari di coltivazioni distrutti [VIDEO] : Gli agricoltori di una città della Romania hanno ricevuto una indesiderata sorpresa quando sono stati improvvisamente “invasi” da soldati americani, mentre veicoli blindati da combattimento attraversavano i loro campi, distruggendo ettari di colture. I Carri armati americani, infatti, hanno attraversato accidentalmente un’area agricola rumena della città di Fetesti, nel distretto sudorientale di Ialomita, come mostrano le immagini dei video in ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile battuta dall’Argentina - i sudamericani stoppano 3-1 Gli azzurri : La selezione azzurra viene sconfitta 3-1 dai sudamericani, che interrompono così la lunga striscia di successi degli uomini di Blengini La seconda partita all’Allianz Cloud di Milano ferma la striscia positiva degli azzurri nella Volleyball Nations League: l’Italia viene sconfitta per 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-19) dall’Argentina. Per il secondo match della Pool 14 il ct Chicco Blengini sceglie gli schiacciatori Oleg Antonov e Daniele ...

L’Iran abbatte il drone-gioiello deGli americani nello Stretto di Hormuz : Roma. Oggi le Guardie della rivoluzione islamica delL’Iran hanno annunciato l’abbattimento di un drone americano avvenuto alle quattro del mattino nello Stretto di Hormuz – poco lontano dalla zona dove quattro petroliere erano state attaccate giovedì scorso – e poche ore dopo il Pentagono ha conferm

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista una visita così sdraiata con Gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...