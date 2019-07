Formula 1 – Ferrari | Binotto fa il punto sui piloti | “ecco chi ha la priorità fra Vettel

Formula 1 – Hamilton si nasconde a Silverstone? “Non deve stupire se sono uscito di pista - e sulle Ferrari…” : Lewis Hamilton alle spalle di Bottas nelle Fp2 del Gp di Silverstone: le parole del britannico della Mercedes Fp2 nel segno della Mercedes a Silverstone: Valtteri Bottas ha chiuso in testa alla classifica dei tempi, seguito dal suo compagno di squadra che però sembra essersi un po’ nascosto oggi in pista davanti al suo pubblico. Lewis Hamilton non ha di certo intenzione di deludere i suoi fan nel suo Gp di casa e non vuole lasciare ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Silverstone : la Mercedes fa la voce grossa - Ferrari subito a ruota [TEMPI] : Il pilota finlandese precede di pochi centesimi il compagno di squadra Hamilton, migliorano le Ferrari che si piazzano alle spalle delle Frecce d’Argento La Mercedes domina la seconda sessione di prove libere del Gp di Silverstone, la scuderia campione del mondo piazza i suoi due piloti davanti a tutti, con Valtteri Bottas che precede Lewis Hamilton di soli 69 millesimi. Photo4/LaPresse Tempi importanti, a cui si avvicina il solo ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone : tutti in fila dietro Gasly - le Red Bull beffano Mercedes e Ferrari [TEMPI] : Il francese fa segnare il miglior tempo delle FP1 davanti a Bottas, dietro di loro Verstappen ed Hamilton. Non brillano le Ferrari Comincia nel segno della Red Bull il fine settimana di Silverstone, Pierre Gasly infatti fa segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:27.173. Lapresse Prestazione consistente del francese, capace di mettere in fila tutti i propri avversari e far ...

Formula 1 - la Ferrari si gioca il tutto per tutto a Silverstone : nuovi aggiornamenti sulle SF90 di Vettel e Leclerc : Gli ingegneri di Maranello hanno portato a Silverstone alcune novità che potrebbero permettere a Vettel e Leclerc di lottare per la vittoria La Ferrari non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio di Silverstone in programma domenica, ha portato in Inghilterra alcuni aggiornamenti. photo4/Lapresse Le due monoposto di Vettel e Leclerc presenteranno delle novità corpose rispetto alle gare in Francia e Austria, partendo da alcuni ...

Formula 1 - colpo di scena a Silverstone : trovati dei clandestini su un camion che trasportava pezzi Ferrari : Al momento dell’apertura dei portelloni sono stati notati alcuni migranti che si erano intrufolati nel vano di carico Una situazione singolare quella accaduta nella giornata di ieri a Silverstone, con protagonisti gli uomini della Ferrari. Dopo aver allestito box e hospitality, le scuderie hanno ‘accolto’ ieri in circuito i camion pieni dei pezzi racing da utilizzare per le proprie monoposto. Photo4/LaPresse Uno degli ...

Formula 1 - Binotto svela : “gli errori in Ferrari sono permessi - ma guai ad accettare la sconfitta” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei suoi primi mesi da team principal, soffermandosi su quelle che sono le linee guida da seguire Pochi mesi fa Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal della Ferrari, prendendo il posto di Maurizio Arrivabene a capo della Gestione Sportiva. photo4/Lapresse Un passo importante per l’ingegnere nato a Losanna, deciso a migliorare i risultati del passato con il lavoro. Al momento la ...

Formula 1 – Ferrari - a Charles Leclerc brillano gli occhi : “Silverstone circuito iconico - è un privilegio essere qui” : Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista a Silverstone: il giovane pilota della Ferrari pronto a misurarsi sullo storico tracciato britannico Archiviata la delusione per il secondo posto raggiunto in Austria, Charles Leclerc torna di buon umore in vista del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone del resto è uno dei preferiti di tutti i piloti di F1, tracciato nel quale si respira la storia del Motorsport. A ...

Formula 1 - nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone : Binotto però spaventa i tifosi della Rossa : Il team principal della Ferrari ha analizzato il prossimo appuntamento in calendario, facendo un’ammissione che non preannuncia nulla di buono Manca ancora la prima vittoria stagionale alla Ferrari, beffata dalla Red Bull nell’ultimo Gp d’Austria. Né Leclerc e né Vettel sono riusciti finora a salire sul gradino più alto del podio, dove sperano di trovarsi al termine del prossimo Gp di Silverstone. Photo4/LaPresse Non sarà ...

Formula 1 - Vettel affascinato dal Gp di Silverstone : “qui respiri la storia del motorsport e della Ferrari” : Il pilota tedesco ha parlato in vista del Gp di Silverstone, decimo appuntamento in calendario arrivato alla sua settantesima edizione Il week-end di riposo è alle spalle, la Formula 1 torna in pista per la settantesima edizione del Gp di Silverstone, unico appuntamento mai uscito dal calendario insieme a quello di Monza. photo4/Lapresse L’anno scorso sul tracciato inglese si impose la Ferrari con Sebastian Vettel, un risultato che ...

Formula 1 - Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto : “vi dico la verità” : Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020. photo4/Lapresse Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato ...

Ferrari Artic Tour - ambasciatore Altana : una Formula vincente : E' partito ufficialmente il Tour delle 30 Ferrari guidate da Fabio Barone che domani arriveranno al Circolo Polare Artico per scrivere un nuovo record del mondo, spingendo le Rosse così a Nord dove non erano mai arrivate. Un evento che ha unito gli elementi che i finlandesi amano, ha spiegato l'ambasciatore italiano a Helsinki Gabriele Altana, che ha ospitato la cena di benvenuto per la spedizione. "Si tratta sicuramente di un iniziativa ...

Formula 1 – Quanto guadagna la Ferrari dagli sponsor? La classifica dettaglia - Mercedes più che doppiata : Nell’ultimo decennio, il team di Maranello è quello che ha accumulato maggiori introiti per Quanto riguarda le sponsorizzazioni: doppiata la Mercedes Il successo iridato manca dal 2008, ma la Ferrari continua a far gola agli sponsor. Il marchio del Cavallino è infatti il più ambito, le aziende più importanti fanno dunque a gara per piazzare il proprio logo sulle monoposto di Maranello, sborsando fior di ...

Formula 1 - Wolff senza freni : “la Ferrari era il nostro riferimento. Gli pneumatici? Ho sentito cose assurde” : Il team principal della Mercedes ha parlato di vari argomenti, dalla lotta con la Ferrari fino alla situazione contrattuale di Bottas La prima parte di stagione ha sorriso alla Mercedes, riuscita a vincere otto gare su nove disputate, lasciando per strada il solo Gran Premio d’Austria vinto da Max Verstappen. AFP/LaPresse Una situazione idilliaca per Toto Wolff e i suoi uomini, ma il team principal austriaco non vuole abbassare la ...

Formula 1 – Sticchi Damiani crede nei piloti Ferrari - ma il vice presidente FIA non si sbilancia : “sulla non penalità a Verstappen dico che…” : Le decisioni degli steward che hanno ‘penalizzato’ la Ferrari e le potenzialità di Vettel e Leclerc: Angelo Sticchi Damiani sincero La stagione 2019 di Formula 1 non ha ancora regalato alla Ferrari grandi soddisfazioni: solo Verstappen è stato in grado di interrompere il dominio Mercedes, prendendosi la vittoria al Red Bull Ring, dopo una manovra che ha fatto tanto discutere. Lapresse L’olandese della Red Bull ha ...