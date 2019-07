Formula 1 | Bottas sicuro | “la Ferrari non ha scelto la giusta strategia per la gara

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà

Formula 1 – Bottas soddisfatto - Hamilton da applausi e Leclerc ‘spione’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Bottas non nasconde la sua gioia, Hamilton si congratula col suo compagno di squadra e Leclerc osserva le monoposto dei rivali: le prime parole dei protagonisti del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato di soli 6 millesimi il suo compagno di squadra, regalando alla Mercedes una fantastica doppietta. Dopo due giorni di alti e bassi, Leclerc è riuscito, al ...

Formula 1 : pole di Bottas a Silverstone : 16.08 Valtteri Bottas (Mercedes) è il più veloce nella qualifiche del Gp di Gran Bretagna.Il finlandese,alla decima pole in carriera (4.a stagionale),precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il monegasco Leclerc (Ferrari), con un ultimo giro strepitoso, scavalca Verstappen (Red Bull) e centra il terzo tempo. L'altra "rossa" di Vettel è solo sesta, preceduta da Gasly. Completano la 'top ten' Ricciardo, Norris, Albon e Hulkenberg. Fuori ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 – Bottas sincero dopo il quarto posto in qualifica in Austria : “Ferrari troppo veloce in rettilineo - abbiamo fatto un casino col team” : La superiorità della Ferrari in rettilineo ed i problemi di comunicazione col team: le sensazioni di Bottas dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria E’ Leclerc il poleman del Gp d’Austria: al Red Bull Ring il giovane monegasco della Ferrari ha stabilito il nuovo record di pista, lasciandosi alle spalle Hamilton e Verstappen. quarto tempo per Bottas, invece, che non è riuscito a far bene come il suo compagno ...

Formula 1 – Bottas commenta l’incidente delle FP2 : “ho perso il posteriore - il vento punisce ogni errore che facciamo” : Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha ...

Formula 1 - problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria : perdita d’olio sulla monoposto di Bottas : Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese ...

Formula 1 – Wolff sorride in Francia - dal regolamento al ‘rischio’ di Bottas sul finale : “Valtteri ha dormito un po'” : Wolff soddisfatto del lavoro Mercedes al Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes al termine del Gp di Francia Ancora una doppietta Mercedes in questa stagione 2019 di Formula 1, dominata dal team di Brackley. Lewis Hamilton ha trionfato oggi al Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Valtteri Bottas ed il ferrarista Charles Leclerc. photo4/Lapresse Una grande soddisfazione per il team delle Frecce ...

Formula 1 – Leclerc - i miglioramenti della Ferrari e il duello con Bottas : “volevo fargli vedere che ero vicino” : Leclerc regala le uniche emozioni del Gp di Francia 2019: le parole del monegasco della Ferrari al termine della gara di Le Castellet Solo Charles Leclerc è riuscito oggi a regalare emozioni al Gp di Francia 2019: negli ultimi giri di una gara monotona e noiosa, il giovane monegasco della Ferrari ha provato a mettere in difficoltà Bottas, regalando una breve lotta per il secondo posto, al termine della quale però non è riuscito a superare ...

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...