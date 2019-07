Un posto al sole anticipazioni | DIEGO in crisi… e RAFFAELE pure!!!

Spoiler Un posto al sole al 19 luglio : problemi di coppia tra i coniugi Sartori : Gli Spoiler degli appuntamenti della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" dal 15 al 19 luglio svelano che il ritorno di Patrizio nella città di Napoli renderà felice la famiglia Giordano alle prese con un periodo complicato. Raffaele ha vissuto un momento di preoccupazione per via delle scelte di Diego che non è riuscito a dimenticare la storia vissuta con Beatrice. Quest'ultima si riprenderà da un momento complesso dopo aver ...

Un posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2019 : Marina ospita Arturo a casa sua : Marina vuole scoprire se il misterioso senzatetto è davvero suo padre. Per questo lo invita a stare a casa sua.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 12 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5295 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 12 luglio 2019: Spinta da Raffaele, Beatrice tenta di mettere distanza con Diego, ma quest’ultimo cerca di mantenere a tutti i costi i rapporti con la sua ex. Intanto Aldo ci riprova con la ragazza. Marina ospita Arturo e, pur rispettando la sua ritrosia ad aprirsi, cerca di stabilire un contatto con lui. Otello è in piena “febbre da social”, ma Renato rimane risentito ...

Un posto al sole - trame al 26 luglio : Diego rischierà di rovinare per sempre la sua vita : Continuano, senza sosta, le straordinarie avventure che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, appassionano il numeroso pubblico della soap Un posto al sole. Dopo le straordinarie rivelazioni e i colpi di scena che hanno coinvolto i protagonisti nel corso degli episodi precedenti, anche le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 22 al 26 luglio assicurano nuovi risvolti che lasceranno i telespettatori senza fiato. In particolare, giungerà ...

Un lutto improvviso! Ecco perché Teresa ha lasciato Un posto al Sole : È uno dei volti più famosi della Rai e di Un Posto al Sole. Sarà per quel suo tono così materno, per quella sua faccia pacata, quel suo fare che la rende veramente la nonna di tanti italiani. Stiamo parlando, ovviamente di Teresa Diacono, la veterana di Palazzo Palladini. E se è vero che di UPAS, questo l’acronimo con cui i fans seguono sui social la serie, è amato in tutti i suoi componenti, forse Teresa spicca su tutti. È per questo che la sua ...

Anticipazioni Un posto al sole al 26 luglio : Filippo vuole un altro figlio ma Serena rifiuta : Un posto al sole, la soap partenopea seguita sa milioni di telespettatori, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45. La settimana tra il 22 e il 26 luglio, a quanto dicono le Anticipazioni, riserverà altre sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini....Continua a leggere

Anticipazioni Un posto al sole : Otello diventa una star del web : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Otello si prenderà una piccola rivincita personale su chi lo riteneva oramai un anziano sul viale del tramonto. L'ex vigile Testa si troverà a salvare la vita di un suo amico e il suo gesto lo renderà una celebrità sul web, anche se gli eventi successivi potrebbero non essere altrettanto piacevoli. Nel frattempo Giulia deciderà di incontrare il suo amato Denis, ma il loro ricongiungimento non andrà ...

Un posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2019 : Otello diventa una star del web : L'intervento provvidenziale di Otello salva la vita a un suo amico e il Testa diventa una webstar. Marina intanto incontra il misterioso senzatetto.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5294 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 11 luglio 2019: Diego (Francesco Vitiello) tenta di costruire con Beatrice (Marina Crialesi) un rapporto d’amicizia che però è disinteressato solo in apparenza. Intanto Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per il figlio, prende una decisione improvvisa ed impulsiva… Marina (Nina Soldano) torna ad incontrare il misterioso senzatetto che è entrato in casa ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 15-19 luglio 2019 : Una Terribile Scoperta! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Arturo ha un tumore e non vuole curarsi. Patrizio accetta una proposta Anticipazioni Un posto al sole: Marina scopre che Arturo è gravemente malato! Diego sempre più depresso. Patrizio ritorna e riceve una golosa proposta di lavoro da parte di Serena e Filippo. Giulia e un’amara delusione! Tra brutte scoperte e proposte allettanti, momenti toccanti ed ...

Anticipazioni Un posto al sole al 19 luglio : Patrizio viene assunto da Filippo e Serena : Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 luglio si concentrano soprattutto sulla famiglia Giordano, alle prese con lo strano comportamento di Diego e il ritorno a Napoli di Patrizio, dopo la conclusione dello stage. Ma le novità per i parenti di Raffaele non finiranno qui: Marina, infatti, continuerà ad essere interessata all'uomo misterioso che si è introdotto in casa sua, convinta che si tratti del padre sparito molti anni prima; le ...