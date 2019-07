calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) La Sport Man prova a fare da intermediaria perdel: in data odierna, un fondo di imprenditori italiani hanno, tramite l’intermediazione della Sport Man, agenzia che si occupa di business sportivo, presentato un’offerta ufficiale per acquistare il. Il club sta valutando in queste ore l’offerta e la possibilità di iniziare una trattativa per la vendita della società con l’intermediario Alessio. Novità anche in casa. Quest’oggi, un importante fondo di imprenditori italiani, grazie all’intermediazione della Sport Man, ha presentato un’offerta ufficiale per avviare la trattativa per la compravendita del club bergamasco. Si attende la risposta della dirigenza dell’.L'articolosiper l’acquisto diCalcioWeb.

CalcioWeb : #Sundas si muove per l'acquisto di #Carpi e #Albinoleffe -