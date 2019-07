Spi Cgil Lazio | iniziative in Municipi per decoro città

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “La condizione di abbandono in cui versa la Capitale non e’ piu’ tollerabile. Lo Spidi Roma edenuncia la situazione insa e rischiosa per la salute dei cittadini, in particolare per i tanti anziani che vivono in questa citta’. Ci uniamo all’appello dellaRoma eper chieder che vengano messe in campo soluzioni strutturali che portino a una gestione virtuosa dei rifiuti nella Capitale e in tutta la regione. Le Leghe dei pensionati dello Spidi Roma e delpresenti in tutti iromani organizzanodi pulizia di strade, di spazi verdi, recupero di parchi e luoghi di socialita’ in collaborazione con le associazioni e comitati di quartiere, sensibilizzano i cittadini alla raccolta differenziata e chiedono anche con raccolte di firme, come avvenuto nel IXo, il potenziamento della ...

