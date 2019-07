Scialatielli alla sorrentina

cosacucino.myblog

(Di venerdì 12 luglio 2019)Ingredienti •250 gr. diFRESCHI •250 gr. di SALSA DI POMODORO •200 gr. di MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA •1/2 CIPOLLA •2 cucchiai di OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA •q.b. di PEPE •q.b. di SALE •q.b. di foglie di BASILICO •q.b. di PARMIGIANO REGGIANO Preparazione: Portate ad ebollizione l’acqua in una pentola capiente, salatela quando ha raggiunto il bollore. In una pentola “saltapasta” scaldate l’olio evo e fate rosolare la cipolla tritata per pochi minuti, unite la salsa di pomodoro, il sale, il pepe, 3 foglie di basilico e fate cuocere per circa 15 minuti. Nel frattempo tagliate la mozzarella a cubetti e tenetela da parte. Buttate la pasta e cuocete per il tempo indicato sulla confezione, in genere 6/7 minuti. A cottura raggiunta scolatela e unitela al condimento, aggiungete anche la mozzarella e amalgamate il tutto facendo ” saltare la ...

brontolodesign : #reazioneacatena stasera scialatielli con gamberetti e vongole poi orata alla griglia macedonia con gelato e secchi… - MarraGia : @ma2noalarm @pyxyye Esistono sapori abbarbicatisi dentro per tradizione familiare e a cui non rinunceresti mai. Le… - itsBieM : Che voglia di ravioli cinesi, pizza, paella, salmone marinato e scialatielli con crema di carciofi e pancetta crocc… -