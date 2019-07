calcioefinanza

(Di venerdì 12 luglio 2019) «Vogliore personalmente e a nome di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio le società calcistiche dio F.C.nazionale e A.C.e le loro Proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci». L’Atalanta pubblica sul proprio sito ufficiale ilmento per la concessione dello stadio di San Siro dio per le gare casalinghe di Champions League, … L'articolo: «all’opportunità»

Gazzetta_it : #Atalanta al #Meazza in #Champions: #Percassi ringrazia i club e il Comune di #Milano - ArrigoSacchi442 : RT @CalcioFinanza: Il patron dell'Atalanta Percassi ringrazia Inter e Milan: «Onoreremo al meglio l’opportunità di giocare a San Siro, con… - FekyLeonista : RT @SpazioMilan: Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ringrazia Milan e Inter -