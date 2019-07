Il gameplay di Marvel' s Avengers sarà svelato la prossima settimana

La modalità co-op di Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order si mostra in un video gameplay : Marvel Ultimate Alliance 3 è in arrivo questo mese e un nuovo filmato dovrebbe fornirvi una buona idea se questo sarà o meno il gioco giusto per voi.Il titolo, che introduce un enorme elenco di eroi Marvel nella lotta contro The Black Order, offre una modalità cooperativa per quattro giocatori. Questo nuovo video di Arekkz, riportato da VG247, mostra proprio la modalità con quattro giocatori che affrontano un esercito di ninja.In questo video, ...